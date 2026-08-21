Cáritas de Crespo convirtió la solidaridad en herramientas de trabajo para cuatro comunidades jujeñas

El trabajo de Cáritas suele hacerse visible especialmente ante situaciones de emergencia, pero su labor también se extiende mucho más allá de la asistencia inmediata. La planificación, el acompañamiento posterior y la promoción humana forman parte de una tarea que se desarrolla de manera permanente en distintos puntos del país y del mundo.

En Crespo, la Cáritas de la Parroquia San José decidió acompañar el trabajo que lleva adelante la Cáritas de la Parroquia San Francisco Solano, ubicada en Alto Comedero, Jujuy, una comunidad que atraviesa un importante crecimiento y donde se desarrollan distintos proyectos sociales y comunitarios.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Valeria Silvero explicó que muchas veces el trabajo de Cáritas puede resultar “un poco invisibilizado”, aunque está presente tanto en situaciones de emergencia como en las etapas posteriores y, especialmente, en todo lo relacionado con la promoción humana.

“Lo que nosotros queremos compartir, y agradecer de alguna manera también a la comunidad, porque con la colaboración de todos se pudo hacer, es que nos hemos sentido muy hermanados y muy sensibilizados con el trabajo que hace la Cáritas de la parroquia San Francisco Solano, en Alto Comedero, Jujuy”, señaló.

La comunidad de Alto Comedero es acompañada por los Misioneros del Verbo Divino, congregación que, además de su tarea evangelizadora, desarrolla acciones vinculadas con la promoción humana y social.

A partir del contacto con el párroco y con el equipo de Cáritas de ese lugar, desde Crespo se decidió realizar un aporte concreto destinado a cuatro comunidades de Alto Comedero.

Según explicó Silvero a Estación Plus Crespo, se adquirieron distintos elementos que permitirán desarrollar actividades gastronómicas y productivas, entre ellos planchetas, freidoras y otros implementos.

“Son unos implementos para desarrollar la gastronomía, que tienen un tipo plancheta y freidoras, y algunas cosas más, que los que saben cocinar rico le van a poder encontrar la vuelta, y para que puedan seguir desarrollando su trabajo y crecer y compartir como comunidades”, detalló.

La compra fue realizada con recursos de Cáritas de la Parroquia San José de Crespo, a partir del acompañamiento de la comunidad local.

Silvero destacó especialmente el concepto de promoción humana que atraviesa esta iniciativa. En ese sentido, comparó la acción con el conocido dicho de que no se trata solamente de entregar el pescado, sino también de enseñar a pescar.

La intención, explicó, es que los elementos entregados puedan convertirse en herramientas para que las propias comunidades desarrollen sus actividades, generen oportunidades y fortalezcan los vínculos entre sus integrantes.

“Nosotros solamente somos, de alguna manera, no sé si llamarlo cara visible, pero somos un área de las parroquias o de la Iglesia que trata de ponerse siempre a disposición del otro dentro de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Pero sin el otro no podemos hacer nada”, expresó Silvero a Estación Plus Crespo.

La integrante de Cáritas San José también remarcó que la caridad, el anuncio de la Palabra y la liturgia constituyen los tres pilares de la Iglesia, y que desde la institución procuran compartir lo que tienen con quienes necesitan acompañamiento.

Una comunidad que crece en Jujuy

Alto Comedero se encuentra en las proximidades de San Salvador de Jujuy y constituye uno de los sectores de mayor crecimiento de la capital provincial.

Silvero describió a sus habitantes como una comunidad “muy emprendedora, muy trabajadora”, que cuenta con numerosas capillas y que sostiene una profunda vida de fe.

“Es una comunidad muy emprendedora, muy trabajadora, y la verdad que tiene una fe muy, muy profunda. Los admiramos y los queremos un montón”, manifestó.

Las imágenes y videos de las personas que ya comenzaron a utilizar los elementos enviados desde Crespo pueden consultarse en las redes sociales de Cáritas San José Crespo.

El valor de las donaciones

Finalmente, Silvero aprovechó la entrevista para agradecer a todas las personas que colaboran habitualmente con Cáritas, especialmente a quienes se acercan semana a semana para realizar donaciones.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de entregar ropa y calzado que se encuentren en buenas condiciones.

“Siempre donamos aquello que nosotros usaríamos, y lo hacemos siempre con cariño”, remarcó.

También agradeció especialmente a las tejedoras y a quienes colaboran con lana, elementos que permiten continuar acompañando a personas y familias que necesitan asistencia.

Desde Crespo, de esta manera, Cáritas San José extiende su tarea más allá de la asistencia inmediata y apuesta al acompañamiento de comunidades que buscan generar sus propias herramientas de trabajo y desarrollo.