La hija de Sergio Denis confirmó que apelarán el fallo por la muerte del cantante

La familia de Sergio Denis decidió avanzar con una apelación luego de que la Justicia rechazara el pedido de indemnización presentado por los familiares del cantante por el accidente que sufrió durante un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

En diálogo exclusivo con la Agencia Noticias Argentinas, Bárbara Hoffmann, hija del cantautor, confirmó la decisión tomada por el entorno familiar: "Está en manos de nuestros abogados", aseguró, dejando en claro que apelarán la resolución judicial.

La decisión judicial había generado fuerte repercusión debido a que el tribunal consideró que la responsabilidad por la caída del escenario fue del propio cantante, por lo que rechazó la solicitud de indemnización presentada por sus familiares.

El accidente de Sergio Denis

El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019, cuando Sergio Denis se encontraba brindando un show en el Teatro Mercedes Sosa, ubicado en San Miguel de Tucumán.

Durante la presentación, el cantante cayó en un hueco del escenario y sufrió graves heridas, entre ellas un fuerte traumatismo en la cabeza.

Tras el accidente, Denis permaneció internado y estuvo un año en coma. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, en Buenos Aires, como consecuencia de las secuelas provocadas por aquel episodio.

La familia llevará el reclamo a una nueva instancia

El fallo que rechazó la indemnización abrió ahora una nueva etapa judicial, ya que la familia confirmó que apelará la decisión.

La presentación estará a cargo de los abogados que representan a los familiares del cantante, quienes buscarán revertir la resolución que atribuyó al músico la responsabilidad por la caída.

La muerte de Sergio Denis, ocurrida más de un año después del accidente, puso nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad del escenario del teatro tucumano y las responsabilidades derivadas del episodio.

Ahora, la familia espera que la apelación permita revisar los argumentos utilizados en el fallo y avanzar con su reclamo judicial.

Agencia NA