Boom exportador: la carne vacuna generó US$2.768 millones de dólares en los primeros siete meses del año

El negocio agroexportador argentino sumó un nuevo hito en lo que va del año. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron los US$ 2.768,6 millones, lo que representa un crecimiento del 41,8% en valor y un 6,7% en volumen (403.100 toneladas peso producto) en comparación con el mismo período de 2025.

De acuerdo con el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), el motor principal detrás de esta expansión fue la recuperación sostenida de los precios internacionales. En julio, el valor promedio de exportación se consolidó en los US$ 7.123 por tonelada, cifra que se ubica un 27,5% por encima de los registros del año pasado y muy cerca de los techos históricos alcanzados en mayo.

China se consolida y EE.UU. abre nuevas oportunidades

El mapa de destinos de la carne argentina mantuvo liderazgos claros, al tiempo que sumó buenas perspectivas comerciales en el mercado norteamericano:

China como cliente hegemónico: El gigante asiático absorbió el 59,8% del total exportado en los primeros siete meses del año. En julio, las compras chinas de carne deshuesada alcanzaron un valor promedio de US$ 6.010 por tonelada, superando el pico histórico que se registraba desde mayo de 2022.

Consolidación en Estados Unidos: El país norteamericano se posicionó como el segundo destino clave en julio (11.300 toneladas enviadas entre carne refrigerada y congelada). Argentina ya completó el 77,6% de la cuota anual libre de aranceles de 20.000 toneladas.

Panorama favorable por menores stocks: Ante la liquidación de su propio rodeo y la caída histórica en su stock ganadero, Estados Unidos habilitó un cupo extraordinario de 300.000 toneladas de carne para molienda sin aranceles fuera de cuota por 90 días, un escenario que abre nuevas ventanas de venta para la industria local.

La carne refrigerada lidera en valor

En el desglose por categorías, los cortes enfriados de alta calidad volvieron a marcar los precios más elevados del mercado:

Carne refrigerada: Entre enero y julio se enviaron 65.800 toneladas (+6,7%) que aportaron US$ 882,2 millones (+37,1%). El precio promedio en julio superó los US$ 13.700 por tonelada, con Europa, Israel y Chile encabezando la nómina de compradores.

Carne congelada deshuesada: Sumó 232.700 toneladas (+7,2%) en los primeros siete meses, generando US$ 1.590,6 millones (+42,2%).

Menudencias y subproductos: Las ventas acumuladas llegaron a 62.700 toneladas por un total de US$ 163,3 millones.

Desde el Consorcio ABC ratificaron que, pese a una leve desaceleración mensual registrada durante el mes de julio, el balance del año marca una fuerte tracción de divisas que consolida la recuperación del sector ganadero de exportación.

Agencia NA.