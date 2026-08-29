Tremendo vuelco en Las Cuevas

Un accidente en la "Bajada del Valle", movilizó a la policía de Comisaría Las Cuevas, en el departamento Diamante. Supo Estación Plus Crespo que constataron un violento vuelco, protagonizado por un automóvil Toyota Corolla, conducido por un ciudadano de 33 años de edad, con domicilio en esa localidad.

Acorde a la información recabada por los uniformados, el conductor del Toyota transitaba por el lugar en dirección a su trabajo, y al llegar al final de la subida -antes de la curva-, sintió un fuerte golpe en la rueda delantera derecha, lo que le provoca la pérdida de control de la unidad. En principio despista y por el desnivel del lugar, se produce el vuelco.

El involucrado manifestó no requerir atención de salud, ya que no poseía lesiones, quedando al aguardo de la grúa para mover al auto.