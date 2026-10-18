Cáncer de Mama: según datos oficiales, en Entre Ríos la demanda de turnos para mamografías creció más de 80%

En el marco de la Jornada Provincial de Cáncer de Mama, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó: “Estamos en el Mes Rosa, dispuesto institucionalmente para la prevención y diagnóstico precoz de cáncer de mama. Debemos hablar todo el año esto, pero en este mes resaltamos que es importante realizar la consulta a tiempo para, en caso de ser necesario, un diagnóstico oportuno”.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, remarcó la importancia de la “promoción y prevención de salud”. “Uno de los ejes principales es la detección oportuna y precoz del cáncer de mama, pero me gusta más hablarlo en términos de salud y bienestar. Es una estrategia que se lleva adelante a través de toda la red de atención primaria de salud”.

Asimismo, destacó la red que informa mamografías. “Tenemos una distribución de equipos de mamografías digitalizados en toda la provincia. Es importante porque permite llegar de manera oportuna y con calidad a cada ciudadano que puede hacerse un control de calidad. Esto agilizó disponibilidad y turnos, y sobre todo para optimizar el recurso profesional que no abunda y es especializado. Esto pone de relieve ese trabajo”.

El doctor Nicolás Fernández, uno de los responsables de la Jornada y titular del Instituto Provincial del Cáncer, refirió a la red de mamógrafos en la provincia. “En el último tiempo se potenció y modernizó la red de mamografías, no solo con equipos sino con digitalización. Esto permite un sistema conectado en red, con imágenes en tiempo real que llegan a centrales con profesionales que informan mamografías dándole calidad. Los informes son precisos, una herramienta válida para la detección temprana”, contó.

En relación a estadísticas, tal como le consultó el móvil de Radio Plaza, el médico dijo que la red aumenta la disponibilidad de acceso a los turnos. “No solamente tenemos que potenciar recursos tecnológicos sino también humanos. Y la red permitió que los turnos de mamografías no se vean limitados a los profesionales que informan. Entonces, tenemos turnos a demanda que crecieron exponencialmente, más de un 80 por ciento el acceso a la mamografía”.

“Trabajamos desde el Instituto Provincial del Cáncer con el programa de Cérvix Uterino y Mama. Esta área específica implementa a nivel provincial una planificación nacional, estamos alineados con el programa nacional, siguiendo lineamientos internacionales. En este sentido, nuestra recomendación a nivel provincial es una mamografía inicial de todas las mujeres a partir de los 35 años y una mamografía anual a partir de los 40”, cerró.