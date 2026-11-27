La Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a emitir un informe relacionado con el destino del oro del Banco Central, en el que señaló que la autoridad monetaria envió más de 1.000 barras a Inglaterra y fundió 115 lingotes.

El organismo nacional que preside Juan Manuel Olmos sostuvo que identificó nuevos incumplimientos, inconsistencias y una falta de entrega de documentación indispensable relacionada con las maniobras que el BCRA realizó con el metal.

En ese sentido, la AGN remarcó las pérdidas que arrojaron los estados contables del último año, que alcanzaron los US$ 1.023 millones, y sumó un nuevo dato relacionado con la ubicación del oro en el exterior.

La auditoría sostuvo que se enviaron 1.000 barras al Banco de Inglaterra, ubicado en Londres, mientras que otros 115 lingotes se refundieron bajo estándares de "buena entrega".

"Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de 'oro no asignado'", dijo el organismo.

Luego de la polémica, el BCRA sostuvo que no realizó movimientos con el oro y contrastó los datos de la AGN, que arrojaban pérdidas superiores a los US$ 1.000 millones. En una conferencia, la autoridad monetaria afirmó que no hubo resultados negativos y explicó que las onzas troy se encuentran entre la bóveda del BCRA y el Banco de Suiza.

Sin embargo, el organismo público mostró diferencias con la versión del Central: "En su propia contabilidad y en los extractos del BIS (Banco de Pagos Internacionales) se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy, sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos".

Relacionado con el traslado, la AGN indicó que se realizó "sin un instructivo formalmente aprobado y sin acreditar la custodia de la póliza de seguro".

"Las explicaciones posteriores del BCRA en el Informe de Política Monetaria del tercer trimestre y la conferencia de prensa de sus autoridades del 29 de octubre no reemplazan los contratos: rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional".

Hacia el final, Olmos les solicitó a las autoridades del Central que desplieguen "una estrategia de mayor cautela y resguardo" de los activos externos y dispongan la "repatriación" del oro al Tesoro del BCRA.

El Gobierno defendió la gestión del oro

Durante su informe de gestión en el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, indicó que las reservas de oro están "perfectamente cuidadas".

"Parte de las tenencias de oro de Argentina están en las bóvedas del Banco Central y parte está en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con asiento en Basilea. No le demos más vueltas. Hay un informe de la AGN. Léanlo", desafió el funcionario ante la pregunta de la riojana del bloque del PJ Florencia López.

Y fue más allá al usar una chicana contra la oposición: "Parece que vieron “La casa de Papel” y que se fumaron el oro".

El presidente Javier Milei también se metió en la polémica por el metal al comentar en sus redes que "es de no creer que sigan con la opereta del oro".

"Cada día más patéticos... Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición... CIAO!"

Agencia NA