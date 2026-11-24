Tras el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, el calendario oficial de la República Argentina todavía contempla dos fines de semana largos antes del cierre de 2026, ambos concentrados en el mes de diciembre.

La primera oportunidad de descanso llegará durante la primera semana del próximo mes y conformará un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre inclusive. Esta extensión responde a la articulación del lunes 7 de diciembre —fijado como día no laborable con fines turísticos— con el martes 8, feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Posteriormente, el último fin de semana largo del año coincidirá con la celebración de Navidad. Dado que el 25 de diciembre caerá viernes y reviste carácter de feriado nacional inamovible, el receso se extenderá durante tres jornadas consecutivas, hasta el domingo 27 de diciembre.

Cronograma de los últimos feriados de 2026