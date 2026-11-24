El Gobierno nacional decidió este lunes desplazar a las dos máximas autoridades del PAMI, Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban como director y subdirector ejecutivo, respectivamente, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Según confirmaron fuentes oficiales, Verónica Gabriela Pérez asumirá la dirección ejecutiva, mientras que Elizabeth Ana Osterberg ocupará la subdirección. Se espera que ambos funcionarios salientes formalicen sus renuncias este martes, aunque distintas fuentes señalaron que la decisión respondió a un desplazamiento dispuesto por el Ejecutivo.

El recambio se produce después de varios meses de tensiones internas por el manejo de la obra social de los jubilados, que brinda cobertura a cerca de seis millones de afiliados y atraviesa una crisis financiera y prestacional.

Leguizamo contaba con experiencia dentro del organismo. Durante la gestión de Luana Volnovich había estado al frente de la Unidad de Gestión Local VI, correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. Zamparolo, por su parte, había presidido el Consejo de Administración de DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires, y tenía antecedentes en la actividad empresarial privada.

En septiembre, los dos funcionarios habían solicitado una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, para manifestarle su malestar por la intervención de otros dirigentes vinculados políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo en la conducción del PAMI.

Según trascendió entonces, Lugones les indicó que trataran directamente la situación con Caputo, en medio de las diferencias por el control del organismo.

Las tensiones ya habían quedado expuestas con las salidas de Florencia Zicavo, entonces síndica general del PAMI, y Juan Cruz Montero, dos funcionarios que habían llegado con el respaldo del entorno del asesor presidencial.

Montero, cuya presencia había generado fricciones con las máximas autoridades, fue reemplazado por Verónica Pérez, también cercana a Caputo. En aquel momento, el movimiento fue presentado oficialmente como una transición coordinada, aunque las diferencias internas continuaron.

De acuerdo con fuentes reservadas, la decisión de desplazar ahora a Leguizamo y Zamparolo también habría recibido impulso desde un sector del Ministerio de Salud.

Crisis financiera y reclamos de los prestadores

Los cambios en la conducción ocurren mientras el PAMI enfrenta dificultades económicas que repercuten directamente en sus prestaciones.

Durante gran parte de 2026, las demoras en las transferencias de fondos del Tesoro nacional provocaron la acumulación de deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores de salud.

A su vez, los médicos que integran la cartilla del organismo denuncian atrasos en el pago de honorarios y valores insuficientes por las consultas.

Los conflictos financieros derivaron en interrupciones y demoras en la atención de los afiliados, principalmente jubilados y pensionados, mientras el Gobierno avanza con la renovación de las máximas autoridades de la obra social.

Cadena 3