El Gobierno logró sancionar en el Senado por amplia mayoría el proyecto de reforma electoral, que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la inclusión de Ficha Limpia para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia.

La iniciativa que deberá ser tratada por la Cámara de Diputados cosechó 43 votos a favor contra 29 del peronismo y bloques que responden a gobernadores peronistas como Convicción Federal e Independencia.

Acompañaron la suspensión de las PASO, ademas de los 21 de la LLA, los 10 senadores de la UCR, tres del PRO; 2 de Movimiento por Misiones, 2 de Provincias Unidas, 2 de Movere por Santa Cruz, y los monobloques Primero los Salteños, Despierta Chubut, y la Neuquinidad

De esta manera acompañaron el proyecto los senadores que responden a los gobernadores radicales de Corrientes, Juan Pablo Valdes, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Santa Fé, Maximiliano Pullaro, de Chaco Leandro Zdero, del PRO Rogelio Frigerio, y Ignacio Torres, y el jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri.

También apoyaron esta sanción los legisaladores que responden a los mandatarios de Córdoba, Martín Llayorda, de Neuquen, Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua, de Salta Gustávo Sáenz. y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En rechazo a la reforma se ubicó el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores.

La misma postura mantienen los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

A ese sector se sumaron la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldoy los tres legisladores de Conviccion Federal.

El oficialismo pudo lograr sancionar la suspensión de las PASO, tras el acuerdo celebrado entre el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores, y los consensos logrados por la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich.

Con la suspensión de las PASO los partidos políticos deberán elegir sus candidatos de acuerdos a sus cartas orgánicas de sus partidos y tendrán plazo hasta el 30 de Agosto para definir sus postulantes.

Uno de los puntos claves sancionado por los diputados fue Ficha Limpia, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

En el debate en particular se modificó el proyecto para establecer la obligatoriedad del debate presidencial en segunda vuelta y establecer sanciones al candidato que no participe del mismo, ya que le quitará la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur que seran elegidos por el Congreso Nacional, con lo cual Diputados y Senadores elegir los 43 legisladores.

Además se restituye de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones, solo se establecerá que dos días antes los candidatos no podrán hacer candidatos.

DEBATE

El senador por Tierra del Fuego del bloque de La Libertad Avanza Agustín Coto, quien preside laComisión de Asuntos Constitucionales, fue el primero en intervenir y dio un pantallazo de las reformas que implican el proyecto de reforma electoral.

"El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos. El primero incorpora la filiación digital como herramienta nueva, es decir por medios electrónicos. Convive con el método de la paleta tradicional para afiliarse a un partido. No podrán ser candidatos quienes tiene condena por delito doloso firme en segunda instancia, lo que se conoce como Ficha Limpia", remarcó.

En la boleta única "se incluye un casillero para poder votar lista única", detalló sobre otra de las novedades de la iniciativa.

Desde el peronismo, el senador pampeano Daniel Bensusán dijo que el Gobierno queria la reforma electoral solo para "eliminar las PASO y como no pudo la suspende" y dijo que Milei no quería internas porque tenía "miedo que se le meta adentro del partido o la alianza un candidata o candidato y le gane la elección".

Advirtió que si la LLA logra sancionar la suspensión las PASO el peronismo "va a tener cientos de candidatos a Presidente".

Por su parte, la senadora chubutense, Edith Terenzi, ratificó su apoyo a la suspensión de las PASO pero dijo que "tdebemos tener un compromiso y una responsabilidad de analizar las leyes a partir de su trazabilidad" y advirtió que "nos queda pendiente hablar realmente de una reforma electoral integral".

El radical Maximiliano Abad aseguró que apoyará la suspension de las PASO porque "es un pedido de los gobernadores del radicalismo y destacó la inclusión de Ficha Limpia que "es una bandera histórico de mi partido"

"Estoy absolutamente convencido de que esto no es proscripción, no es contra nadie, es una respuesta institucional contra la impunidad de dirigentes de varias fuerzas políticas", agregó.

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo que este proyecto es "un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei".

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aseguró que "las PASO nacieron prometiendo competencia y de las cuatro elecciones generales el justicialismo en tres no participó contra nadie y en la ultima fue casi un stand up, eran unas PASO inventadas".

Se mostro partidaria "no solo de suspender, sino de eliminar las PASO y cambiar hacia un sistema que sean abiertas, donde uno pueda tener a toda la sociedad que quiera participar en esa coalición o en ese partido y que pueda inscribirse y votar y que sean en una fecha distinta en la que hacen otras coaliciones u otros partido".

Agencia NA