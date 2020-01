Conmovedor pedido de justicia de la madre de un joven muerto tras ser embestido por un camión de Crespo

Lágrimas a flor de piel expresan el dolor de una madre. Adriana de Muñoz, es la mamá de Braian Muñoz, un joven bonaerense, de 21 años, que perdió la vida tras ser embestido por un camión perteneciente a una firma de Crespo y conducido por un vecino de esta ciudad.



En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Adriana relató: "Fue el 17 de diciembre, a las 15:30. Mi hijo venía de trabajar, como todos los días, en su moto, y un camionero dobló de contramano y se lo llevó puesto. El camión venía de frente a mi hijo y dobló en la calle que no tenía que haber doblado, porque tendría que saber que hay señales que le están diciendo que no puede hacerlo hacia la izquierda. En la calle está marcado que no se puede doblar en esa mano. Él dobló y mi hijo venía circulando. En esa intersección no hay semáforos, por eso no podía doblar, en la otra cuadra recién están los que habilitan al giro".

"Se practicó autopsia y están los resultados. Al impactar con el camión, lo destrozó todo, lo quebró todo", dijo la mujer quebrándose en llanto, para después continuar: "Mi hijo tenía muchas ganas de vivir, muchos proyectos. Braian era barbero, trabajaba en una peluquería de Florencio Varela. El 2 de enero se iba de vacaciones con su novia, ya habían sacado los pasajes. Había alquilado un departamento. Mi hijo tenia muchos sueños. pero no pudo concretarlos en su corta vida. A nosotros nos lo arrancaron. A mi hijo no me lo van a devolver, pero quiero que haya justicia. Queremos que no haya más Braian, que no sufran otras familias lo que estamos pasando nosotros".



La familia de Braian Muñoz está compuesta por el matrimonio y otros seis hermanos, que buscan en la justicia un consuelo, una sentencia que determine responsabilidades y la eventual pena. En cuanto a las actuaciones que derivaron en la formación de un legajo penal, la señora comentó: "Nosotros pusimos un abogado, está trabajando en eso, aunque ahora hay que esperar que pase la feria judicial como para poder hacer presentaciones y avanzar. Ha sido muy valioso el compromiso de un matrimonio testigo, que venían detrás en un auto y ellos vieron todo. Se contactaron con nosotros y nos acompañaron incluso en la marcha que hicimos días pasados. Las cámaras de seguridad de la vía pública, según la Municipalidad no andaban. Igualmente hay un supermercado grande muy próximo, que quizás podrían aportar algo, veremos qué sucede cuando todo reinicie".



El pedido de justicia cosechó eco en vecinos de Quilmes y gente de la zona, que participó días atrás de una marcha llevada a cabo en Av. Calchaquí y Catamarca de esa jurisdicción, donde el joven motociclista perdió la vida como consecuencia del siniestro. El reclamo se mantendrá latente: "Hace 10 días hicimos la primera y el 17 de febrero haremos otra marcha. Queremos que se haga justicia, porque en 24 a 48 horas el camionero estuvo libre. Se llevaron el camión y él volvió a Entre Ríos a su casa. Como papás queremos justicia. Ser conductor de un camión es como tener un arma en la mano, queremos que vaya preso", afirmó Adriana y agregó: "Nunca hablamos con el chófer ni nadie de la empresa. Nadie se comunicó con nosotros", concluyó.