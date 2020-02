Indignada con el tránsito de Crespo

Estacion Plus Crespo

El mensaje:

“Pongan una loma de burro o reducción de velocidad sobre calle Rivadavia, ya que al pasar Av. Belgrano no respetan la avenida.

Cuando vas a sacar carnet dice bien claro.. LAS AVENIDAS SE RESPETAN Y TIENEN PRIORIDAD.

Acá no respetan semáforo, avenidas ni tu mano derecha.

Autos y camionetas (últimos modelos) y no saben para qué es el guiño, tenés que adivinar que van hacer cuando llegan a una esquina.

Tenés que andar en el centro haciendo zig zag porque es una vergüenza como paran en doble fila, más que nada los camiones.. Los encargados de que esto no pase, (cobran un sueldo) andan paseando en las calles y solo ven lo que les conviene!!

Empiecen a sacar carnet, motos y vehículos a los que no respetan y van a ver que bajarían los accidentes

El lunes mientras llovía (17/02/2020) estaba en el semáforo de calle Entre Ríos, Rivadavia, French y la ex calle Paraná esperando la luz verde pero era un peligro como cruzaban de todos lados con luz roja, eran autos, creo que no te mojas si esperas la luz verde (andan en autos no caminando)”.