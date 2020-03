Fabio Schneider: "Nuevamente la fiesta la tiene que pagar el productor"

Desde este lunes y hasta el jueves inclusive, productores llevan adelante una medida de fuerza establecida por la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, que promovió un paro por cuatro días para reclamar contra la suba de retenciones a la soja. El Gobierno aumentó de 30 a 33 el porcentaje de retención y el campo busca que se dé marcha atrás con la disposición.

Mientras se encuentra suspendido el cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno para faena, el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA) -Filial Crespo-, Fabio Schneider, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Este paro tiene por objetivo hacer ver el descontento que tiene el sector productivo de este país, que ya no es solamente la parte agropecuaria. En algunas zonas del país, donde los ánimos están más álgidos, ya se habla de que el paro llegaría hasta el viernes. Hoy se vio la poca hacienda que entró a Liniers, pero el común de la gente tiene que estar tranquila que esto no va a afectar al ciudadano, no va a haber desabastecimiento. Se va a notar la baja liquidación. Cuando el productor no vende, el Estado no recauda. Es un poco para mojarle la oreja -como quien dice-. Si ellos nos asfixian tanto, nosotros no vamos a vender".

"Los productores somos responsables de no habernos manifestado antes, sabiendo lo que se venía", lamentó Schneider y agregó: "Creo que igualmente se va a hacer sentir que la gente de campo está indignada por lo que está pasando últimamente".

El dirigente rural cuestionó los argumentos del gobierno nacional para fijar el aumento del 3% en las retenciones a la soja y en tal sentido analizó: "Nuevamente la fiesta la tiene que pagar el productor ¿por qué?. Nos vienen a echar en cara que tenemos que ser responsables y solidarios con el hambre. ¿Hace cuántas décadas hemos aportado?. El problema del hambre no se solucionó y eso que pasaron distintas dirigencias, porque esto va más allá de una ideología política. Si bien hoy se agravado muchísimo con esta gente, hoy todos son responsables, nadie se puede hacer el distraído".

Schneider sostuvo descreer la modalidad en que el gobierno implementará el sistema de retención: "Las devoluciones son un cuento, ya lo hicieron en el 2008. Y además, no sirve, porque lo que van a devolver supera el monto que quieren recaudar, entonces nos preguntamos para qué lo hacen", dijo.

El vicepresidente de FAA Crespo respaldó la realización de este paro y añadió: "Ahora el impuesto ya recayó. El nuevo problema es la cosecha que viene, que encima estamos con sequía".