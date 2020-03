En las compras diarias, el redondeo llegó a los 5 pesos: ¿A favor de quién debe ser?

Con la salida de circulación de los billetes de menor denominación, para su reemplazo por las monedas de igual valor, fue creciendo la escasez de cambio chico, principalmente para poder ajustar el vuelto a las partes que efectivamente le corresponden tanto al comerciante como al consumidor. Por estos días, vecinos han expresado su malestar al efectuar una compra por la que abonaron hasta $5 hacia arriba del costo total, mientras que otro han sorteado ese obstáculo gracias al redondeo hacia abajo. Esas diferencias vienen alimentando las dudas.

Acerca del planteo, el responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Crespo, José Luis Fredes, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Es un problema que se va replicando entre los consumidores por la faltante de monedas. Antes eran de menos valor y ahora estamos hablando de que se advierten en circulación no demasiadas monedas y son ya 5 pesos, que en cantidad suman diferencia. Esta situación viene relacionada a la Ley de Lealtad Comercial, que refiere al redondeo de 0.50 a favor del cliente. Ese tope de centavos ya está desactualizado a estos tiempos, pero es lo último legislado. Por allí a alguien se le ocurrió decir que el redondeo de 5 pesos tiene que ser en favor del consumidor, pero es sólo una versión, y lo cierto es que cada uno lo está adaptando en función de sus posibilidades. Hay comerciantes que no redondean, otros que lo hacen en favor del cliente y otros en su propio favor. Si bien no hay una disposición específica para los 5 pesos, hay que entender que elevar el monto a cobrar por carencia para dar vuelto, constituye una práctica abusiva, porque el espíritu del redondeo tiene que ser en favor del cliente".

A modo de ejemplo, considerando una compra total por un importe de $85.30, el titular de la OMIC enunció: "Deberían cobrarle al consumidor $85. Si el comerciante no dispone de la moneda de 5 pesos para el vuelto, debería ofrecerle cobrarle %80, pero nunca $90. Si lo hiciera a ésto último, esa práctica de Lealtad Comercial y de Gentileza Comercial, no tiene nada".

"Hay que buscar un equilibrio", disparó como clave Fredes y agregó: "al comerciante le conviene mantener el cliente y al cliente le conviene facilitar que se le cobre lo más justo posible. Recordemos que todos la peleamos, tanto el trabajador que junta para ir a comprar como el comercio que se esfuerza por mantener su rentabilidad".

A modo de sugerencia, José Luis Fredes señaló: "Siempre ante estos planteos recomendamos que el comerciante busque cambio chico en los bancos, desde las primeras horas de la mañana, para disponer el resto del día. Obviamente que contar con monedas queda sujeto a la disponibilidad de la entidad bancaria, pero hay quienes no van a buscar cambio. Otros se van stockeando, va mucho en la actitud de cada ante el vínculo con el cliente".