Hernandarias: Familiar del niño confirma el peor final, “El cuerpo es de Ramoncito”

Tras 14 días de misterio y búsqueda en la tranquila localidad de Hernandarias, durante un rastrillaje, se halló el cuerpo de Ramón Ernesto Grandoli, de 13 años, quien había desaparecido el pasado 28 de febrero.

La búsqueda se había centrado este viernes en la zona cercana a la casa de los hermanos Roldán, quienes se encuentran detenidos y son primos del adolescente desaparecido.

"Yo no fui al lugar. Un familiar mío estuvo. Es él, es Ramón", dijo Gabino Grandoli a El Once TV. El cuerpo del niño fue hallado esta tarde en un campo, cerca de la casa de los Roldán. El tremendo testimonio del padre.

"Lo que quería es encontrarlo, sea como sea. Llegó el final este", afirmó el hombre que manifestó además que no fue él quien reconoció el cuerpo de su hijo, sino familiares.

Gabino dijo además a nuestro medio que sus allegados "no lo ha dejado solo". Acotó en este sentido: "Gracias a Dios que me acompañaron, desde mi familia, la gente que me ayudó. Eso me está favoreciendo".







El hombre enfrenta este momento difícil con mucha entereza: "No hacemos nada con llorar ni tirarnos al suelo, a las cosas hay que hacerlas", indicó.

Quién presidió el operativo de rastrillaje y hallazgo del chico que era intensamente buscado, es Horacio Blasón, a cargo de la División Homicidios de la policía de la provincia.

A su vez, Gabino Grandoli recordó el momento en que vio por última vez a su hijo, el 28 de febrero. Luis, su primo, "lo sacó de mi casa, en moto, a la nochecita. Lo invitó para traerlo al campo. Iban a hacer escobas. Le pregunté con qué cortaban las palmas. Me dijeron que lo hacían con un machete. Les indiqué que tenía un cortador de palmas en el campo, así que vine y se las alcancé a ellos", rememoró.

"Hice la denuncia un lunes y de ahí no paramos de buscar hasta hoy", relató el papá del niño que apareció muerto.

