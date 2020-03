Dos días de "Patio Limpio" en Crespo

Este jueves y viernes serán jornadas del denominado operativo "Patio Limpio", en el cual la Municipalidad de Crespo refuerza los servicios vinculados a la recolección de determinados elementos, que la población debe deshacerse para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, afirmó: "Estamos llevando adelante durante estos dos días, la recolección de ramas, pastos y de cacharros. Cada camión tiene su zona y estará pasando en este lapso, por lo que pedimos a los vecinos que limpien sus patios".

En cuanto al aislamiento obligatorio y despejando dudas respecto del corte de pasto y/o desmalezado, el funcionario indicó: "Quienes se dedican al corte de pasto no pueden circular, porque no es una actividad exceptuada, de manera que no se puede contratar a alguien para que lo realice. Sí cada vecino debe hacerlo. Recomendamos que permanezcan el menor tiempo posible fuera de la casa, pero obviamente que por prevenirnos del coronavirus no podemos descuidarnos y favorecer las condiciones para el Dengue. Entre todos debemos procurar que no vuelva a aparecer en Crespo y para ello la limpieza y evitar la acumulación de agua que pueda quedar estancada, es fundamental. De nuestra parte, en estos días se ha habilitado la actividad de las cuadrillas de Parques y Paseos, como así también las barrenderas, para que los espacios públicos también se encuentren en condiciones".

Por otra parte, Elsesser indicó que "jueves y viernes el basural permanecerá abierto, como así también cada vez que anunciemos que se hará el programa Patio Limpio. Son días exclusivos, para aquellos que optan por llevar objetos de los que se deshacen. Sólo está abierto en días en que los camiones hacen los recorridos, para evitar que esa acción sea un motivo que tiente a los vecinos para salir de sus casas".