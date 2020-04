Dario Schneider: "Malvinas es una lucha que debemos continuarla con las herramientas que brinda la democracia"

Un 2 de abril atípico en cuanto al movimiento social, que está disminuido a una mínima expresión, en el marco de las medidas adoptadas para evitar el contagio masivo del coronavirus entre los argentinos. No obstante, quienes encabezan el gobierno municipal local, representantes de las fuerzas de seguridad y emergentología, a las 8:00 de este jueves compartieron un momento de homenaje en la plazoleta que honra a esos protagonistas de la Guerra de Malvinas.

A instancias de reflexionar acerca de esta fecha, el presidente municipal, Arq. Dario Schneider, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Si bien estamos con condicionantes especiales por la situación de emergencia sanitaria, no queríamos dejar pasar la oportunidad de homenajear y reconocer a nuestros veteranos y caídos en Malvinas. Izamos la bandera nacional, colocamos una ofrenda floral y hubo un minuto de silencio; algo sencillo, pero que no deja de ser emotivo. Esta fecha moviliza muchísimo y en este contexto que estamos viviendo, también es propicio homenajear a los héroes que hoy están trabajando en post de cuidar la salud de todos los argentinos: el personal de salud, las fuerzas de seguridad, de emergencia, que están en esta trinchera de estos tiempos, combatiendo a este enemigo invisible que es el virus. También vale nuestro reconocimiento a ellos. La fecha nos recuerda el sentido solidario que despiertan estas situaciones de emergencia. La tuvimos aquel 2 de abril y una vez más el pueblo argentino ahora saca su sentido solidario, para acompañarnos todos juntos".

Rememorando el 2 de abril de 1982, el intendente contó: "Yo siempre escuchaba la radio antes de ir a trabajar y esa mañana era totalmente distinta la programación, sólo se escuchaba la marcha de Malvinas y no sabía bien qué pasaba. Me fui enterando en el transcurso de la mañana, con los anuncios. En un principio sentí ese orgullo, ese sentimiento nacional, de haber recuperado las Islas. Hoy a la distancia, obviamente que nos corresponde evaluar si fue un error o no, si fue acertado o no; pero en ese momento nos despertó ese sentimiento patriótico, que despertó en todos los argentinos la necesidad de unirnos bajo un mismo objetivo. Fue una organización muy grande de todos los argentinos, para hacerles llegar a los soldados algunos insumos y demás. Fue una decisión del gobierno militar de ese momento, que pasó más que nada por un sentido político. Pero recuerdo que nos tocó vivirlo de esa manera".

El reclamo de soberanía toma impulso cada año para esta fecha, sobre lo cual Schneider sostuvo: "Malvinas es una lucha que debemos continuarla con las herramientas que brinda la democracia, el estado de derecho, a través de la diplomacia. Trabajar en ese sentido con una política de Estado, y no que estemos todo el tiempo cambiando de estrategias. En ese sentido como país hemos sido muy erráticos", afirmó.