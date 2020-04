Hallan herido y está grave el sujeto que apuñaló a menor que defendió a su madre

Estacion Plus Crespo

El sujeto, identificado como Carlos Fabián Romero, fue hallado en la zona de bulevar Yuquerí y las vías del ferrocarril y según confirmó el jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Jorge Cancio, "es el hombre que era buscado tras agredir a su ex pareja y apuñalar al hijo de 14 años, el cual sufrió graves heridas y se encuentra internado en terapia intensiva. El agresor se había dado a la fuga y ya se habían realizado varios allanamientos sin poder dar con su paradero", señaló.

Investigan las causas

Cabe recordar, que este domingo, una mujer denunció que su ex pareja llegó a su casa, donde tiene orden de restricción, y quiso golpearla en el barrio Victorino Simón, de Concordia. Según dio cuenta Elonce, el hijo de 14 años, intervino para que su madre no sea agredida y recibió cinco puñaladas.

Tras ser hallado herido en un descampado, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Masvernat de Concordia, y se encuentra en grave estado, se indicó a El Once. En el hecho, intervino personal de Criminalística y se investiga si se trató de un intento de homicidio en el marco de una venganza o, si por el contrario, se trató de un intento de suicidio.

Pelea por su vida

Por otra parte, la tía del adolescente herido, contó a Elonce que el menor "está peleando por su vida. La viene peleando porque es joven, pero está muy grave. Sigue en terapia intensiva" del Hospital Masvernat, explicó.

La madre del adolescente dio detalles de las heridas que sufrió el menor. "Tiene complicado el bazo, el tórax, los vasos sanguíneos, le hirió el pulmón. Mi nene está grave. Los médicos me dijeron que hay que ver cómo evoluciona estos días. Como le tocó el hígado puede haber otra operación más adelante", dijo María Inés Estreche, quien fue la víctima de la agresión por parte de su ex pareja.