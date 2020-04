Conductora planteó discrepancias con un control que le impidió el acceso a Crespo

Una vecina de Libertador San Martín se expresó disgustada por un procedimiento de control en Crespo. La misma relató que no se le permitió el acceso por Pte. Alfonsín y al pretender hacerlo por Pte. Perón, se activó un protocolo que derivó en el acompañamiento hasta el Sanatorio de la vecina localidad. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, manifestó: "Volvía de Paraná con mi mamá, a quien había llevado al médico y el mismo le indicó hacerse unos estudios pre-quirúrgicos, porque se tiene que operar de la vista. Vivimos en Libertador San Martín, pero la obra social no nos cubre atenciones en el Sanatorio, por lo que somos pacientes de la Clínica Parque desde hace varios años, me he operado ahí incluso y decidimos ingresar para hacer estos estudios. No es que fue un capricho momentáneo. Yo hasta ahora la mantenía encerrada a mi mamá, no la saqué en toda la cuarentena y ya que había salido, queríamos aprovechar a que en la misma vez se haga todos los estudios".

La conductora explicó que en el ingreso principal no le permitieron la entrada y al continuar por Ruta 131 en dirección a Libertador San Martín, pretendió poder concretarlo por acceso Pte. Perón. "Tal vez no tendría que haber vuelto a entrar, porque me habían dicho que no. Pero no me habían dicho por qué no podía entrar y siendo que tenía el certificado de circulación -no como dicen en algunos medios que tenía un certificado trucho. No es así. Tengo un original para circular-, volví a intentar", manifestó la mujer y continuó: "En ningún momento del primer control me dijeron 'no podés ingresar porque tenés fiebre'. No me dieron ningún motivo. Supe después de la segunda vez que me pararon, que no me trataron del todo bien. A lo último me dijeron 'te vamos a escoltar hasta la Villa porque ya activamos el protocolo' y cuando les pregunto por qué, ahí recién me dicen que mi mamá y yo teníamos fiebre. Le insistí a la oficial que la obra social no me cubre allá, pero me dijo 'te van a tener que atender'. Hay cosas que no entiendo bien y me parece que no quedan claras, ¿por qué no nos avisaron desde el principio?, ¿por qué no activaron el protocolo en el primer control entonces?. Igualmente llegamos al Sanatorio y no teníamos fiebre. Me dijeron que no era para tanto. Me parece que no correspondía y podrían habernos acompañado a la misma clínica para tomarnos la temperatura", cuestionó.

La señora que protagonizó este procedimiento aclaró que no presentaban síntomas y explicó: "No teníamos fiebre. Me parece que lo que pasó es que veníamos viajando en pleno mediodía, el auto transitando al rayo del sol y no traía el aire prendido porque a mi mamá le hace mal. Cuando nos controlan, metieron el termómetro y tomaron desde adentro, entonces eso debe haber influido. Sospecho que la temperatura ambiente del auto, incidió en el valor que arrojó. Porque de hecho, la variación que presentamos en el Sanatorio coincide con la medición de Crespo en el sentido de un grado de diferencia entre mi mamá y yo. En el control de ingreso mamá tenía 37ºC y yo 38ºC, mientras que en Libertador nos midieron y constataron 35ºC en ella y 36ºC para mí".

"Ahora voy a pedir a la clínica un certificado de que mi mamá se hará los pre-quirúrgicos ahí, como para poder traerla nuevamente", anticipó la vecina de Libertador San Martín.