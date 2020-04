Presos con prisión domiciliaria: El Frente Crespo Nos Une se metió en la polémica

Otorgarle prisión domiciliaria a un cierto cupo de personas alojadas en las Unidades Penales del país, cosechó opiniones encontradas. La polémica se mantiene encendida en el contexto nacional y el Frente Crespo Nos Une no se mantuvo ajeno a visibilizar su postura, siendo el concejal Carlos Pfaiffer el vocero de un contundente rechazo que dicha fuerza política crespense quiso hacer público. Las expresiones no pasan desapercibidas en un escenario local alcanzado por dicha determinación judicial, ya que tres sujetos -con prisión preventiva- fueron autorizados a continuar restringidos de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a cumplirse en un domicilio de Crespo. Los mismos egresaron de la Unidad Penal el 9 de abril pasado y desde entonces permanecen en la ciudad.

Al respecto y en la sesión de este miércoles, Pfaiffer expresó en nombre propio y del bloque oficialista: "Quiero manifestar en esta oportunidad, una sensación o un sentimiento extraño que siento en mi interior, como hombre, como ciudadano de una comunidad sencilla, ordenada, laboriosa, y que por estos días nos enteramos a través de los medios de información pública, la liberación de presos. Quiero expresar un profundo y total rechazo de parte de este bloque al cual pertenezco, porque vulnera los derechos de las víctimas de delitos y pone en riesgo la seguridad de cada uno de nosotros. Esta concesión de prisiones domiciliarias masivas, avaladas por el Poder Ejecutivo Nacional, no es correcto, no está bien, es una burla a toda la sociedad Argentina. En mi humilde razonamiento, esta lamentable pandemia que azota al mundo entero, no es nada más que la excusa perfecta para lograr su cometido, la liberación de delincuentes. Esta actitud vuelve a lastimas a todas las víctimas y sus familias. Ellos arriesgaron conociendo las reglas de convivencia que tiene todo pueblo: la Ley, y la ley los condenó por sus actos, ellos son asesinos, violadores, ladrones, pedófilos, están en su domicilio: la cárcel, cumpliendo su condena y ahí deben permanecer. Solicito a través de este lugar de privilegio en el que me encuentro, que nuestro Presidente actúe de manera correcta, con un poco de sentido común, una persona que ocupa tan distinguido cargo no puede avalar o estar de acuerdo con esta normativa".

Ahondando en la cuestión que cosecha diversas opiniones, Pfaiffer manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Es tema de interés nuestro, como representantes de la comunidad, y también para dejar marcada una postura ante la situación que se está viviendo a nivel local, provincial y nacional. Nuestra postura es un rechazo total a la liberación de presos. Interpretamos que todo ciudadano conoce las leyes terrenales donde debemos obrar tomando el camino del bien o del mal. No hay justificativo para decir que alguien no conoce esto. Si una persona roba, mata, viola, tiene una condena. A esa pena la debe cumplir en su nuevo hogar, su nueva casa, que es la cárcel. No estamos para nada de acuerdo que presos calificados como peligrosos, hoy gocen de libertad como nosotros, el ciudadano que trabaja, que contribuye pagando sus impuestos, que produce, que respeta la ley y obra bien".

Dando ejemplos de inconvenientes que ya hubo en otras localidades argentinas, donde lo presos domiciliarios favorecidos han causado nuevas intervenciones policiales, el edil agregó: "Creemos que la ciudadanía no merece esto. Le hemos pedido al Presidente, porque en comentarios de días anteriores avalaba que se liberen presos. Creemos que el coronavirus no es una causa que conlleve a esta decisión, porque en las penitenciarías existen salas de emergencia, hay camas, hay enfermerías y médicos como para atender la salud de los presos. No pueden gozar de una libertad. Y me pregunto, ¿cuando todo pase, los volveremos a reintegrar a las cárceles?. Es una situación compleja".

La prisión domiciliaria es un beneficio que se otorga usualmente, al igual que las salidas para acercamiento familiar, laborales y demás, aunque transcurren sin la exposición mediática que se presentó en esta ocasión. En esa línea de pensamiento, Pfaiffer afirmó: "Al sistema carcelario hay que modificarlo. Pero tampoco tienen que poder gozar de libertad, esa es la cuestión. La justicia, los jueces que en un momento los acusaron y condenaron, hoy los están liberando. Han borrado con el codo lo que han escrito con la mano. Estas son las cosas que en un país democrático no sirven, confunden, no dejan ningún mensaje a la sociedad y si tuviéramos que hacerlo qué sería, hacer lo que cada uno quiera total no hay consecuencia. Esta actitud no va, hay que modificarla".

Finalmente, el concejal no descartó que se formalice el rechazo a través de otros canales y frente a organismos de mayor cercanía a la ciudadanía crespense. En tal sentido, comentó: "Estamos en un tiempo de cuarentena donde llegar a comunicarse ciertos espacios de decisión es complicado. Dejamos nuestro punto de vista en el Concejo y analizaremos la semana próxima cómo continuar esto, puede ser que elevemos una nota a la Provincia, la Cámara de Diputados, de Senadores. Tengo entendido que la UCR y el PRO también se han expedido sobre este tema, en repudio a esto, así que estaremos trabajando para ver de qué manera podemos elevar un poco más la voz".