El Centro Comercial pidió a la comunidad compras "individuales" y "más rápidas"

Habiendo transcurrido unos días desde que una importante cantidad de comercios de Crespo pudieron retornar a la apertura con atención presencial al público, el presidente del Centro Comercial de la ciudad, Carlos Schanzenbach, dio un positivo balance, con expectativas esperanzadoras hacia el futuro. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, valoró la flexibilización establecida a nivel local: "Algunos rubros estaban cerrados desde el primer día, otros si bien habían empezado a trabajar con la modalidad de delivery, no lograban cerrar sus números; hay variedad de realidades, cada uno con sus necesidades y costos fijos. Los primeros días de habilitación se vio un poquito más de público, pero va fluctuando, depende de los días -más fríos o más cálidos-, igualmente hay movimiento. No digo que estamos volviendo a la normalidad, pero estamos en el camino del objetivo de ir teniendo una mayor venta día a día. En cuanto a nuestras expectativas y lo que ocurrió, siempre esperamos un poquito más, comparando con el movimiento que teníamos. Pero sabemos que no va a ser inmediato, que va a costar llegar a ese punto. Advertimos que había gente que estaba en cuarentena y tenía una necesidad de productos puntuales, que aprovechó ya en los primeros días para salir a comprarlos".

Pero no todos los aspectos estarían complaciendo a los comerciantes que aguardaban el regreso a las puertas abiertas con clientes. Según indicó quien preside el Centro Comercial, hay al menos dos cuestiones que derivan en explícitos pedidos para los clientes y consumidores: "Una de las cosas que vemos es que mucha gente sale acompañada al momento de abastecerse o comprar. llegan de a dos, ingresan y ocupan dos de nuestros espacios para la atención. Nos han definido una capacidad en base a la superficie y contemplando el personal, entonces tenemos que pedirles que uno espere afuera y eso a veces no es bien recepcionado. Pedimos que la ciudadanía sea consciente y vayan de a uno, que las compras no sean una excusa para salir a pasear, o si van dos, que al menos uno espere en la vereda. Habitualmente son familia, conviven, o sea que si ya tienen otros espacios y momentos juntos, no resulta indispensable que compartan la concurrencia al interior del negocio. Y también pedimos que al entrar al local sean más rápidos en la selección de los productos. No dar vueltas hasta decidirse, sino ser un poco más dinámicos, pensando en la gente que está esperando ser atendida. Instamos a que sea más rápida la elección dentro del local, porque incluso vemos que la gente por haber estado encerrada bastante tiempo, quiere charlar con el comerciante, le cuenta sus penurias, cómo está llevando la cuarentena y deja a quien atiende en la incomodidad de quizás no tener tanta empatía con el cliente, pero no por falta de voluntad sino para poder atender a otro. Entendemos la necesidad de hablar, pero pedimos disculpas. Los locales en Crespo se construyen cada vez más chiquitos y ante esta situación, la capacidad de permanencia es reducida. Debemos ser responsables en este sentido también", afirmó Schanzenbach.

En relación al horario comercial fijado por el municipio de 8:00 a 18:00, el presidente del Centro Comercial comentó: "Tener 10 horas de trabajo es importante y debemos saber aprovecharlo. En el invierno pasado, a lo sumo 19:30 estábamos cerrando las puertas, porque la gente no estaba circulando. Hoy cerramos a las 18:00, nos queda una hora de luz aproximadamente y se termina, no es mucho más el margen que habría. Sí cambia la situación en los barrios, donde por ahí las despensas estaban hasta las 22:00, pero igualmente pueden seguir vendiendo con delivery después de las 18:00. Hay que adaptarse y ver las posibilidades. Hasta hace una semana pedíamos la apertura, hoy ya se piden más personas dentro del local. Por ahí la ansiedad no ayuda. Siempre vamos a pretender un poco más de lo que se nos da, pero invito a que valoremos que de no tener ningún cliente a que pueda entrar uno, ya es importante".

Por otra parte, el dirigente reivindicó el "compre local" y en tal sentido señaló que "hay que trabajar más con las posibilidades locales, no buscar excusas para obtener un permiso por un motivo y en realidad utilizarlo para ir a comprar a Paraná. Es un período para ser solidarios como comunidad y cuidarnos entre todos. No exponerse a sí mismo, ni a su grupo familiar, ya cuando se normalice habrá ocasión para volverse a manejar como antes. Cuanto más responsables seamos. antes se saldrá de esto", concluyó.