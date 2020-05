Mariela Britos: "Los abogados pedimos que no se paralicen los procesos, porque implica que la gente se queda sin justicia"

La flexibilización de la cuarentena encuentra a los abogados y al Superior Tribunal de Justicia con miradas encontradas respecto del alcance de la dinámica de trabajo dispuesta. En diferentes localidades, los profesionales han realizado marchas, presencia ante los juzgados, entre otras acciones para visibilizar su petición.

El inconveniente también se replica en el ejercicio profesional de los abogados crespenses. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la Dra. Mariela Britos, comentó: "Nuestros representados se encuentran hoy con que está todo muy restringido, al punto de que la inmensa mayoría de acciones judiciales están inmovilizadas. Si bien se menciona que la actividad judicial está desarrollándose, porque se ha avanzado en términos de vías electrónicas y virtuales -lo cual es real-, lo concreto es que los procesos que están llevándose adelante bajo esta modalidad son escasísimos. Hay una suspensión de los plazos procesales, que se mantiene desde el inicio de la cuarentena, cuando se habilitó la tramitación de medidas cautelares, violencia de género; pero todos los demás expedientes, que son la inmensa mayoría, están inhabilitados. No están corriendo los plazos, por lo que los abogados no podemos instar el avance de las causas".

"Somos la cara visible ante el cliente", explicó Britos, al referirse a la repercusión que la cuestionada disposición genera en quienes aguardan una resolución judicial. En esa línea de pensamiento, agregó: "La gente se encuentra con que en los medios se habla de que hay actividad judicial y los abogados les tenemos que decir que no es así. Es un inconveniente poder explicarles que es acotado el funcionamiento. La gente que va a peticionar está ejerciendo un derecho humano, que es el acceso a la justicia, que debe estar garantizado para las diversas situaciones que requieren de este tipo de intervención. Está bien que por el coronavirus adecuemos el modo de presentación de los escritos, que evitemos la concurrencia y demás; pero los abogados pedimos que no se paralicen los procesos, porque implica que la gente se queda sin justicia. En general los litigios no son rápidos o en los plazos que espera la gente, y cuánto más se desespera, sobre todo en situaciones donde hay cuestiones patrimoniales importantes. Lo necesitan hoy y no lo tienen. En este tiempo de cuarentena, hay demanda del servicio, la gente tiene problemas que continúan o que se intensifican con el aislamiento. Hay reclamos separaciones, planteos de divorcios contenciosos, despidos o reclamos laborales, notificaciones de demandas por deudas entre particulares y todo esto está paralizado. En estos momentos de incertidumbre económica, es cuando con prontitud la gente necesita que su proceso sea atendido, porque es en definitiva un conflicto que lo aqueja y que debe resolver".

"El planteo es que todos los procesos retomen su curso, en forma adecuada a la situación de pandemia", remarcó la profesional. Britos se mostró esperanzada en que las posturas encontrarán su punto de equilibro tendiente a una resolución, habida cuenta de que el espíritu es compartido. En tal sentido, manifestó: "Así como lo ha hecho público el Colegio de Abogados de Entre Ríos, entendemos que si en la provincia estamos con un escenario epidemiológico controlado, comparado con otras provincias; sumado a que la misma administración pública ha retomado muchos de sus servicios; sería propicio también que en la justicia se habiliten todos los casos. Obviamente que se tiene que adecuar a estos tiempos de pandemia. No se está pidiendo la atención presencial, sino que se pueden hacer presentaciones electrónicas, audiencias vía Skype o por alguna plataforma específica, en forma virtual, pero que se puedan llevar adelante todas las demandas", concluyó.