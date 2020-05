La provincia autoriza el funcionamiento de locales de gastronomía y hotelería

Estacion Plus Crespo

La medida es posible gracias al control de pandemia y el status sanitario que se ha logrado en Entre Ríos.



El ministro de Producción, Juan José Bahillo, informó que en los próximos días, previa evaluación de los protocolos respectivos, se autorizarán las actividades en gastronomía y hotelería, para que luego cada municipio en particular los pueda habilitar. Indicó que también se autorizarán los deportes al aire libre, en forma individual o hasta dos personas, y que se analiza el transporte interurbano.

La medida rige bajo el decreto 624 mediante el cual el gobierno provincial autoriza las actividades en la provincia y deja en poder los intendentes la facultad de habilitarlas en los respectivos municipios.

“Por expresas indicaciones del gobernador Bordet a los Ministerios de Salud y de Producción vamos a evaluar en el transcurso de la semana nuevas habilitaciones que tienen que ver con actividades que vienen pidiendo tanto los sectores de los trabajadores como las cámaras empresariales, que son las de gastronomía y hotelería”, informó Bahillo y detalló que se hará “bajo la modalidad del decreto 624 por el cual el gobernador autorizó diferentes actividades en la provincia y después los intendentes las fueron habilitando en sus respectivos municipios”.

Luego indicó: "En la semana se irán evaluando los distintos protocolos y se procederá en el decreto que autorice para que posteriormente habiliten los intendentes", indicó Bahillo.

En cuanto a la hotelería dijo que se tomó la decisión en virtud, además del pedido del sector, tiene que ver con la realidad de la provincia relacionada con la actividad comercial y no turísticas, con los viajantes, profesionales y cuestiones también de salud por familias que se trasladan a diferentes ciudades de la provincia y no tienen donde parar.

En cuanto a la gastronomía dijo que también tiene que ver con un sector importante de los trabajadores y también ene ánimo de ir recomponiendo la actividad comercial y económica en la provincia”.

DEPORTES AL AIRE LIBRE

Por otro lado, Bahillo informó que también se autorizarán los deportes al aire libre, “de carácter individual o de hasta dos personas, que no impliquen la apertura de las entidades deportivas. Es decir, tiene que ser en espacios públicos, tiene que ver con actividades centralmente como el atletismo o el ciclismo que son actividades pedidas por la ciudadanía en el ánimo de generar mayor alternativas para la recreación o esparcimiento", detalló el ministro.

TRANSPORTE

Además, el ministro dijo que se avanzará también con el trasporte interurbano. "Esto es facultad del gobierno provincial y tiene que ver también con cuestiones laborales porque hay muchos entrerrianos que se trasladan de una ciudad a otra y que hoy se ven imposibilitados o muy complicados para organizar ese traslado y muchas veces lo hacen en condiciones que no son las adecuadas ni tomando las medidas del caso", comentó Bahillo.

Agregó que además, está relacionado con cuestiones de salud, “porque mucha gente que se tiene que trasladar de una localidad a otra dentro de la provincia para hacerse algún tratamiento o para ir a ver a algún profesional de la salud a hacerse atender y no están hoy las condiciones para que lo puedan hacer".

PROTOCOLOS

Por último, Bahillo informó que esto se va a ir habilitando en el transcurso de la semana, "previa evaluación muy estricta de los distintos protocolos que ya presentaron las distintas cámaras y sectores involucrados en este pedido”

Informó que los protocolos son evaluados por Salud y Producción y luego van a ser girados a las intendencias porque “son los intendentes quienes, junto con el gobierno provincial, compartimos la responsabilidad de evaluar y controlar que estas actividades se lleven adelante en el marco del compromiso y los protocolos presentados y exigir que se cumplan, no solo por la salud de la comunidad, sino también de los clientes cuando confluyan en algún local gastronómico y también de los trabajadores", concluyó el ministro.