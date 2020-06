En mayo, un adulto joven necesitó $5.415,85 para comprar comestibles en Crespo y no caer en la indigencia alimentaria

Estacion Plus Crespo

Esta semana, la Municipalidad de Crespo presentó el primer informe de "Valorización Mensual de la Canasta Básica Alimentaria" de acuerdo a los precios existentes en esta ciudad. El trabajo fue planificado por la Oficina Municipal de Estadísticas (OME), que llevará adelante y dará a conocer los resultados mensualmente.





¿Qué contiene la canasta?

El Lic. Gonzalo Sosa, responsable de la Oficina de Estadísticas, explicó que "concentra un conjunto de alimentos que satisfacen los requerimientos nutricionales para un adulto varón de 30 a 60 años, con actividad moderada, modelo que sirve de patrón de consumo. Se tiene en cuenta el umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas que debe cubrir, a fin de poder conocer su costo y en base a ello, que pueda establecer cada hogar si reúne los ingresos necesarios para destinar el monto necesario a alimentación". Asimismo, se destacó que a diferencia de otras mediciones nacionales, ésta sólo contempla el rubro alimentos. No genera un parámetro de "pobreza", dado que no incluye costos de vestimenta, educación, salud y demás; sino que traza la "línea de indigencia alimentaria".

La canasta concentra aceites y grasas, azúcares y dulces, carnes, cereales y derivados, condimentos, frutas, huevos, infusiones y bebidas, lácteos, legumbres, pan, raíces y tubérculos, verduras y hortalizas.

¿Cuál es el precio de referencia?

Las autoridades municipales explicaron que "tomamos como referencia 6 supermercados y minimercados de la ciudad, en función de dos criterios: el mayor nivel de venta declarado en la Tasa de Higiene Profilaxis y Seguridad y la distribución territorial, eligiendo que representen diferentes zonas de la ciudad, para poder captar toda la heterogeneidad de los precios ofrecidos a los consumidores", dijo Sosa. Además, sostuvo que al momento de armarse la canasta, se computan los precios más bajos relevados para cada producto, considerando la cantidad necesaria para un mes.

Los comercios elegidos serán la fuente de consulta durante un año, tras lo cual se actualizará la nómina en base a los criterios mencionados.







Modelos de consumo

"Se establecen tablas de equivalencia, según el sexo y la edad de la persona, en base a los requerimientos nutricionales", afirmó el encargado de la estadística, quien explicó que no sólo de fija el costo de un varón adulto joven -como patrón de referencia-, sino que se han determinado tres modelos:

* Hogar 1: compuesto por una mujer de 35 años, un hijo de 18 años y una madre de 61 años.

* Hogar 2: Una pareja compuesta por un varón de 35 años y una mujer de 31 años, con un hijo de 8 y otro de 6 años.

* Hogar 3: Una pareja compuesta por un varón de 30 años, una mujer de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y un año, respectivamente.

¿Qué costo tuvo la canasta básica alimentaria de mayo en Crespo?

En principio, se dio a conocer los costos de los alimentos incluidos para la unidad modelo, determinándose que su costo fue de $5.415,85.

En consecuencia y tomando dichos datos de base, el costo mensual de la Canasta Básica Alimentaria para el Hogar 1 fue de $13.322, 99 - para el Hogar 2 fue de $16.734,98 - para el Hogar 3 fue de $17.601,52.

Precio mínimo por rubro para un adulto joven



¿Cómo calcular el propio modelo familiar?

La Oficina Municipal de Estadísticas puso a disposición el cuadro de equivalencias para determinar cuál es el requerimiento nutricional de un hogar, en relación a la edad y el sexo de sus integrantes. Una vez obtenido ese valor, debe generarse la canasta con el precio mínimo hallado para cada producto.





Próximos informes

Como toda información recabada en términos estadísticos, la utilidad de la misma está dada en la continuidad del relevamiento, como para poder trazar comparativos y promedios. Este informe de valorización estará a disposición de la comunidad mensualmente, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Crespo y los medios de comunicación. De hecho, se conoció que la próxima publicación será el 1º de julio.

Un objetivo municipal

Tras la presentación oficial, el intendente Arq. Dario Schneider, en diálogo con FM Estación Plus Crespo expresó: "Consideramos que una herramienta importante para la toma de decisiones, tanto en el sector público, como así también un dato interesante para el sector privado. Esta estadística es única creo en toda la provincia y nos va a dar un panorama mucho más certero y real de la evolución de los precios de la canasta alimentaria en Crespo. Tengamos en cuenta que es un índice estadístico, por lo que hablará de cómo se comportan los precios a nivel local, que es un dato que no teníamos con precisión y a su vez, al tener continuidad, podremos tener un análisis de este aspecto".

"El dato nos permite conocer dónde está la linea de indigencia", afirmó el presidente municipal y aclaró: "El control de precios es un deber que le corresponde a la Secretaría de Comercio de la Provincia, con quien colaboramos. Se están haciendo controles periódicos, pero este trabajo no viene a sancionar, sino a advertir y reflejar las variables de la inflación local".

Ahondando en la utilidad de la Valorización de la Canasta Básica Alimentaria, el secretario de Economía, Hacienda y Producción, Dr. Hernán Jacob, acotó: "Nos va a permitir establecer cuán desfasado o no, estamos en la ciudad en relación a este mismo tema: precios de alimentos esenciales. Para estandarizar nuestro trabajo, utilizamos la misma metodología que toma el INDEC para esta región. Sabremos cuánto más cobran los comercios de Crespo -o no-, sobre un determinado producto que también se ofrece en grandes centros urbanos de la región, donde se relevan estos tipos de datos. Haremos eso comparativo, dado que a nivel municipal en la zona no se genera esta información. Estamos siendo los primeros en la Provincia en un índice de canasta alimentaria", celebró el funcionario.