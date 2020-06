Renunció el secretario general de UTA Entre Ríos tras tensa asamblea

El secretario general de UTA, Juan Carlos Ditler, renunció anoche en una tensa asamblea realizada en la sede del gremio delegación Entre Ríos, en la que hubo agresiones físicas.

En el cónclave ,que duró hasta la madrugada de este miércoles, hubo gritos y empujones, y le pidieron la renuncia al secretario general por “arreglar bajo cuerda” antes de la asamblea”.

“Me encuentro en una encrucijada en la que no tengo salida. Siempre dejé lo mejor de mi”, expresó en medio de gritos y reproches de sus compañeros quienes lo señalan como uno de los responsables por la situación a la que se ha llegado en el conflicto del transporte en Paraná.

“No se crean que me voy con alegría pero me voy a retirar del gremio. Si mi cabeza les da tranquilidad me voy. Así de claro. Di lo mejor de mi de mi vidaa pero hay cosas que me están superando. Si molesto me voy”, expresa en un audio que obtuvo UNO.

“Esto es lo que vos lograste”, le gritaron desde el fondo del salón. “En algunas cosas me equivoqué, pero jamás cagué a un laburante. Jamás atropellé a ningún compañero. Le agradezco infinitamente el tiempo que me acompañaron”, replicó el dirigente.

“Yo no los entregué, la institución (UTA) decidió que mañana se sale a trabajar y yo soy orgánico. Algún día van a saber como se maneja un gremio. No se crean que es fácil estar parado donde estoy parado y en esta situación de mierda que estamos viviendo”.

"Bajo cuerda"

Sobre la asamblea realizada hasta este miércoles de madrugada, un trabajador que estuvo presente señaló que hubo gritos y empujones, y le pidieron la renuncia al secretario general por “arreglar bajo cuerda” antes de la asamblea”.

En ese sentido, la comisión informó a los trabajadores "que se debía volver a circular con las frecuencias establecidas por la pandemia" y que, por tres meses el sueldo quedaría con la escala vieja, para que la empresa pueda pagar las diferencias (deudas).

Los mayoría de los presentes se ofuscó. La fuente consultada por UNO indicó que "si el viernes no está la plata vuelven a parar".