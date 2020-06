Se habilitó el Centro de Aislamiento Crespo, para casos positivos de COVID-19

Albergará a pacientes que no requieran internación y que no puedan realizar el aislamiento en sus hogares durante los 14 días de tratamiento. Habrá servicio permanente de enfermería y médico de guardia. El acondicionamiento demandará una inversión total de alrededor de $169.000.

El "Centro de Aislamiento Crespo" funcionará en el Parque Evangélico Los Paraísos, lugar que tras su acondicionamiento primario, fue habilitado en la mañana de este martes, para recibir a personas de la ciudad que sean confirmadas con el diagnóstico de coronavirus y no cuenten con la posibilidad de cuarentenar.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Dr. Marcelo Cerutti, responsable de Salud Municipal, manifestó: "Este Centro estará destinado a personas con el diagnóstico confirmado de coronavirus y que no pueda cumplir con el aislamiento domiciliario en su casa. Por ahí podría aparecer que algún vecino obtenga un resultado positivo al análisis y en su vivienda convive con varios familiares, algún adulto mayor, personas con co-morbilidad, situaciones que impiden que permanezca aislado, entonces sería trasladado a este espacio. Obviamente que el paciente que esté en este lugar tendrá muy pocos síntomas, apenas un poco de fiebre, dolor de garganta, rinorrea y no más que eso. Si tiene falta de aire o alguna otra sintomatología, automáticamente se deriva a un lugar de internación".

El médico recordó que "a cualquiera de los efectores de salud de la ciudad llega el caso sospechoso, se le realiza el análisis -mientras permanece aislado-, y en caso de que el resultado fuese positivo, esa persona quedará internada o no -de acuerdo al cuadro clínico que tenga-. Quien deba regresar a su domicilio y en el mismo no se puede aislar, se deriva para este Centro".

"Son prestaciones médicas básicas, porque es lo que se necesita para los casos leves", afirmó Cerutti y explicó: "Habrá una enfermería, se le va a controlar al paciente la temperatura, los signos vitales y demás. Todo esto bajo un protocolo de bioseguridad para cuidar a quienes trabajan en el sistema, porque los alojados van a ser personas enfermas y hay que evitar el contagio".

La estadía con motivo del tratamiento, será gratuita para la persona infectada. "Se les hará llegar la comida mediante viandas descartables, que serán preparadas en los centros comunitarios municipales. Se capacita a maestranzas, cocineras y quienes harán el reparto para que no corran riesgo. Lo propio el servicio de emergencia, que realizará los traslados de los pacientes confirmados hasta el Centro de Aislamiento", afirmó el funcionario.

A modo de balance de la situación epidemiológica local, Cerutti manifestó: "Esto es día a día. Hay casos sospechosos en estudio en Crespo y puede haber novedades en cualquier momento. La característica de la pandemia es que se puede desarrollar en cualquier lado, así que tranquilamente podemos tener un caso positivo de un día para otro. Justamente obramos para que nos encuentre preparados", destacó.

La presentación oficial del espacio se realizó este miércoles 17 de junio, con una breve conferencia encabezada por el intendente Darío Schneider; un integrante de la Fundación Evangélica Argentina, Norberto Usinger; y el responsable del Área de Salud, Marcelo Cerutti.

Desde la institución de fe que puso a disposición sus instalaciones ubicadas camino a Aldea San Rafael, para que sean utilizadas con este fin, Usinger manifestó que "son 16 hectáreas. Este lugar fue concebido para servir a la sociedad y al prójimo. Tratamos de cumplir con estos objetivos, bajo ciertos principios, porque nuestro propósito es que quienes vengan acá a recrearse, también se reencuentren con ellos mismos y con Dios”.

Asimismo, se informó que la condición de poder "ampliar" la capacidad de contención es uno de los aspectos que determinó la definición de ese predio.

Por su parte, el presidente municipal Arq. Darío Schneider resaltó la “colaboración y disposición de quienes aportaron de diferentes formas para generar este Centro de Aislamiento”. Explicó que “debemos estar preparados, para saber cómo manejarnos en caso de que se produzcan casos positivos de COVID-19 en la ciudad. Esta es una decisión fundamental para seguir cuidando con responsabilidad la salud de los crespenses, porque esto nos ayudaría a cortar la cadena y evitar la propagación del virus dentro de la ciudad si llegase a aparecer un caso positivo”.

Se hizo saber, que equipar el Centro de Aislamiento Crespo demandará una inversión final de alrededor de $169.000. La adquisición fue cubierta con dinero que está disponible en el Fondo Especial de Contingencias – Emergencia COVID 19’, creado mediante Decreto 051/2020 con aportes de funcionarios del municipio del Departamento Ejecutivo Municipal, del Concejo Deliberante, el diputado provincial Julián Maneiro, y donaciones de privados, para destinar exclusivamente a afrontar situaciones de emergencia social, sanitaria, alimentaria, que deban ser rápidamente abordadas y atendidas.