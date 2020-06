La Juventud Peronista de Crespo lanzó una campaña solidaria a beneficio de 4 instituciones

La Juventud Peronista de Crespo puso en marcha esta semana una campaña solidaria, a través de la cual reunirán alimentos no perecederos y productos de limpieza. Acerca de esta iniciativa, Luisina Giuliano contó a FM Estación Plus Crespo: "La idea surgió porque sabemos que hay instituciones de la ciudad, que además de darle la vianda a los chicos -como lo hacían habitualmente-, le están enviando también al resto de los integrantes de la casa, como así también están entregando bolsones de alimentos. Están asistiendo a muchas familias que la están pasando mal en este tiempo de pandemia que estamos atravesando y nos pareció una manera de poder sumar colaboraciones. Si bien reciben cierta ayuda por ser instituciones públicas, al aumentarse el número de personas para alimentar, no es suficiente y con pequeños aportes se puede reforzar".

Fátima Murguía precisó que "serán beneficiadas 4 instituciones públicas de Crespo y quienes quieran colaborar, pueden depositar sus donaciones en las cajas que se han repartido en diferentes negocios, las cuales están identificadas con los datos de la campaña. Establecimos la colecta hasta el 3 de julio, como para después poder distribuir lo que se recibe y que pronto llegue a quienes lo necesitan", afirmó.

"Existen 13 puntos solidarios, y aquellos comercios que quieran sumarse posibilitando que la caja para donaciones se ubique en su local, sólo deben comunicarse con cualquier integrante de la Juventud Peronista de Crespo y estaremos más que agradecidos", dijo Emiliano Mayer.



Finalmente, Luisina comentó que "se venía trabajando en campañas solidarias con la propuesta "Activando mi barrio", que consistía en eventos artísticos para reunir a las familias en los barrios y a su vez recolectar alimentos no perecederos. Pero la situación que estamos teniendo a partir de los casos de coronavirus, han hecho no sólo que no podamos desarrollarlos, sino que no sabemos exactamente cuándo podrían retomarse. Pero las necesidades siguen presentes, por eso reformulamos la manera de generar una ayuda".