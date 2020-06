Del tormento a la felicidad: este viernes Martina Farías regresa a Entre Ríos

Un cúmulo de buenos sentimientos y emociones se intensifican en la cuenta regresiva que las hermanas Farías descuentan minuto a minuto, para reencontrarse con Martina; la adolescente de 16 años que apareció sana y salva después de dos semanas de búsqueda en diferentes partidos bonaerenses.

Alejandra Farías -hermana de Martina-, reside en General Ramírez y es quien decidió desde el primer momento hacerse cargo de ella y traerla a convivir consigo. La desaparición de la chica dejó al descubierto una dura historia de vida, pero fue ni más ni menos que lo que permitió que las hermanas entrerrianas volvieran a tener datos sobre Martina, con quien no tenían contacto y desconocían su paradero.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Alejandra compartió la satisfacción y la inmensa alegría que atraviesa: "Me confirmaron que el viernes viaja para Entre Ríos, ya la traen para Ramírez, así que estoy feliz y ansiosa, esperándola. Martina está igual, no sé cómo explicar lo bien que se siente, me lo transmite y la escucho así. Es increíble lo que nos provoca eso a sus hermanas. Martina aún está en una residencia de mujeres víctimas de violencia de género de Lanús, contenida y estoy hablando con ella por llamadas y por mensaje, porque no tiene WhatsApp el celular que le consiguieron momentáneamente".

Las circunstancias de la vida llevaron a que después de haber sido adoptadas, las hermanas se vuelvan a separar, incluso perdiendo todo contacto con Martina, por lo que su aparición viene a cerrar una etapa compleja: "No la vi ni supe nada más, desde que ella tenia 9 años", dijo Alejandra. Martina se fue siendo niña y regresa adolescente, para hacer realidad las esperanzas de un mejor presente. Su hermana mayor agregó: "No sé como va a ser el reencuentro, sí que quiero verla, abrazarla. No se puede explicar la alegría que sentimos todas sus hermanas. Ella también lo está viviendo así y me deja muy tranquila escucharla feliz y con ganas de volver. El otro día me dijo 'hermana, ¿sabes qué?' y cuando le dije que me cuente, me respondió 'seguís siendo mi hermana preferida'. Eso me llenó el corazón, porque tenia mucho miedo de que Martina no quisiera venir a vivir conmigo. Fueron tantos años en los que no se pudo comunicar con nosotros, ni la podíamos encontrar y mientras le decían cosas feas de que no la queríamos o no nos interesaba. Temí mucho lo que pensara o sintiera por nosotras, pero ahora siento que es la misma Martina de siempre. Tengo mucha emoción".

Luego de que se conociera la historia de esta adolescente que vivió unos años en Crespo, el gobierno provincial ofreció hacerse cargo del traslado para que Alejandra pudiera buscar a su hermana. Sin embargo, el aumento de casos de coronavirus en el país, llevó a que se modifique la estrategia del regreso a casa, la cual se concretará al cierre de esta semana. Al respecto, Alejandra contó: "Cuando apareció me quería ir enseguida, pero entendí que esta planificación era lo mejor y acortaba mucho los plazos el hecho que la traigan a ella directamente, sin que yo tenga que viajar. Si iba, tenía que hacer cuarentena en Buenos Aires y a la vuelta, tendríamos que hacer cuarentena ambas acá. Entonces optaron por hacer los papeles para el traslado y demás, siendo ella la que vendrá a Ramírez y estará cumpliendo la cuarentena en casa".

Un video es el fiel reflejo de las palabras de Alejandra, que no se cansa de transmitir su entusiasmo y optimismo, confiada en lo que el futuro les depara: "Nos emociona mucho los gestos que ha tenido la gente, el amor que le han estado brindando. Sus compañeritos de la escuela donde iba en Buenos Aires, hicieron una vaquita entre todos y le regalaron una tablet, ropa, zapatillas, articulos de higiene, todo lo que es personal y ella está súper contenta. Igual que nosotras, valoramos todo. Muy agradecidas con todas las personas de Crespo y con cada uno que se ha contactado. Quienes desde esa ciudad le quieran hacer llegar cartas, colaborar con dinero o algún elemento que puedan donar, lo está recolectando Patricia Bernhardt, que es la madrina de Martina, pareja del veterinario Misael Pérez. Quienes quieran escribirle o decirnos algo, que lo acerquen y pronto lo vamos a ir a buscar".