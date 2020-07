Crespense radicado en la única provincia sin Covid-19: "No es casualidad que Catamarca no tenga casos"

La estrategia de Catamarca intriga a todo un país. A más de 100 días de la aparición de la pandemia en Argentina, no registra ningún paciente. Omar Kranevitter, oriundo de Crespo y con 40 años de radicación en aquel territorio, apuntó las claves.

Estacion Plus Crespo

Mientras 23 provincias y un Distrito Federal se empeñan en reducir la cantidad de casos de coronavirus, para mantener una curva de contagio estable, la provincia de Catamarca transita otra realidad: redoblan los esfuerzos sólo para sostener las medidas de las que supieron apropiarse y que les permiten ser la única provincia argentina sin casos. Para los ajenos es un misterio, para los locales es un resultado. Así lo confirmó a FM Estación Plus Crespo, el crespense Omar Kranevitter, quien desde hace 40 años se encuentra vivienda en esa provincia: "No es casualidad que Catamarca no tenga casos", afirmó y explicó: "Sabemos que en algún momento va a ingresar el virus. Pero mientras, se ha ganado tiempo para tomar todas estas medidas que nos arrojan en este presente. Hay acciones y factores que han incidido. Nosotros antes de que Nación dictara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en la provincia ya se había dictado y regía la suspensión de toda actividad que implicara la reunión de personas, los eventos de concurrencia pública y masiva. Ya se había restringido la circulación y se habían establecido los recaudos de cuidado personal, con cumplimiento generalizado. Lo hicimos dos semanas antes. Para cuando todo el país inició su Fase 1, llevábamos ya 14 días de fuertes controles y medidas especiales. Recuerdo que estábamos preparando con mucha emoción un Congreso Mariano por los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle y en ese contexto esperábamos recibir a más de 50.000 personas de distintos puntos del país y naciones limítrofes, pero tuvo que ser suspendido".

"Hubo prevención temprana", contó Kranevitter, al relatar que ya desde fines de febrero "se suspendieron cines, teatros, bailables, fútbol federado, todo lo que generara reunión de personas. Incluso 10 días antes del Aislamiento Obligatorio a nivel nacional, nuestra provincia había decretado el uso obligatorio del barbijo en la vía pública. Por entonces, se discutía si servía o no, como elemento de protección. Pero las autoridades del gobierno dijeron que el hecho de llevarlo colocado, además de poder llegar a protegernos, nos iba a mantener presente o recordarnos permanentemente que algo estaba pasando. Nos llevaba a la idea de que hay algo de lo que nos tenemos que cuidar. Coincido con esa perspectiva y en general, la comunidad lo tomó así. En los primeros días hubo mucho trabajo de concientización, a través de los medios de comunicación y brigada de colaboradores, respecto del distanciamiento social en los bancos y comercios. Salieron brigadas a la peatonal, a controlar a la gente que hacía fila en esos lugares y los invitaban a respetar el mínimo de un metro y medio entre persona y persona. Más acá en el tiempo ha habido incluso clausuras de comercios, donde se detecta que no se está cumpliendo el distanciamiento social. En las calles andaban los patrulleros con altoparlante y enviaban a sus domicilios a los que se paraban a conversar afuera. Hoy todo eso ya no se da. Aprendimos la importancia de cuidarnos unos con otros".

El crespense que llegó producto del servicio militar a Catamarca y luego se desempeñó en la función pública, teniendo actualmente un negocio del rubro seguros, sostuvo que el sistema sanitario de esa provincia "se ha preparado" y precisó: "Se construyó un hospital con 120 camas en Terapia Intensiva, que están listas y los agentes esperando cuando llegue, porque sabemos que en algún momento tendremos pacientes también".

El Covid-19 apareció primero en oriente y llegó a occidente a partir del viaje de los residentes en estas latitudes. Esa situación que significaba un potencial riesgo, fue rápidamente contenida por Catamarca, sobre lo cual Kranevitter indicó: "Se logró con control y medidas anticipadas. Antes del aislamiento nacional, el gobierno provincial se hizo del listado de migraciones y sabían en forma detallado, qué catamarqueños habían estado en diciembre de 2019, enero y principios de febrero de 2020, de viaje en destinos del exterior. En toda la provincia tenemos 400.000 habitantes, eso hace también que sea un número controlable y manejable. Nos conocemos, no era dificil llegar hasta quien había viajado y controlar que cumpla la cuarentena. Es más fácil si se compara con ciudades o provincias grandes, donde quizás se hace complejo ubicar a alguien". Felizmente, ninguno de los viajeros presentó síntomas.

Con el avance de las fases, muchas jurisdicciones del territorio nacional se vieron afectadas por la circulación de sus ciudadanos, que al estar temporalmente en localidades con circulación viral o en contacto con pacientes positivos, regresaron a los poblados sin casos, generando los primeros contagios. Esta cuestión tampoco ha afectado todavía a Catamarca: "Es una provincia hermosa, en la que se puede hacer de todo, pero tiene la particularidad de presentar un 70% de suelo montañoso y un 30% de llanos. Entonces, se siembra soja, pero en menor escala que en otras regiones del país. Se cría ganadería, hay avicultura, se siembra trigo, todo en pequeñas cantidades. Nada de lo que producimos nos alcanza para autoabastecernos, salvo las producciones de nueces y aceitunas, que son producciones locales muy fuertes. Nuestros alimentos llegan desde provincias hermanas. En estos meses nunca faltó nada, pero el ingreso se da en un marco de control y habilitación estricto, muy cuidado".





"Hoy estamos prácticamente teniendo una vida normal, con los respectivos protocolos. Las únicas actividades que aún no han sido autorizadas son las de público masivo, como cines, teatros, el fútbol. Pero desde hace dos semanas los fieles han vuelto a las iglesias y ya habilitaron el turismo interno", afirmó Omar Kranevitter.

Igualmente el productor de seguros puso énfasis en aclarar que "se flexibiliza, pero no se relajan las medidas" y poniéndose de ejemplo, añadió: "Hace muchísimo que no saludo a nadie con la mano ni un abrazo. El barbijo o tapabocas es constante cuando atiendo a un cliente, porque es la única manera que tenemos de cuidarnos y cuidar a los que queremos, a los seres que apreciamos. Yo quiero poder llegar a mi casa y estar tranquilo del contacto que pueda tener con mi familia. El aislamiento es clave. Este conjunto de acciones individuales, son sin dudas un esfuerzo que hago fuera del hogar, al igual que todos los catamarqueños, pero lo valen en este sentido, que es preservar la salud", concluyó.