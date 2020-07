Desde el municipio se confirmó que la ciudad no reúne los requisitos que estableció la Provincia para que el gym y afines, vuelvan a funcionar. Se monitorea la situación epidemiológica.

Estacion Plus Crespo

El ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, anunció este miércoles la habilitación de los gimnasios en la provincia, uno de los rubros que en diferentes localidades venía gestionando poder retomar sus actividades. Dicha autorización no es libre y masiva, sino que se delegó la responsabilidad en los municipios y el correspondiente permiso debe estar sujeto a la incidencia de la pandemia en cada localidad.

Fuentes oficiales confirmaron a FM Estación Plus Crespo, que "el municipio de Crespo aún no habilitará la actividad en los gimnasios, dado que el requisito principal establecido por el COES Provincial es no tener casos activos y esta comunidad presenta un paciente confirmado en tratamiento".

El Comité de Emergencia en Salud de Crespo estará cada día siguiendo de cerca la situación epidemiológica local, para llegar a decretar la habilitación cuando las condiciones permitan ajustarse al protocolo provincial.