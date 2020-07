La Biblioteca Popular Orientación invirtió $40.000 en nuevos libros

Estacion Plus Crespo

Lo atípico del año en cuanto al desarrollo de actividades, no fue obstáculo para que la Biblioteca Popular Orientación de Crespo concrete su tradicional ampliación de títulos. Liliana Müller, bibliotecaria de la ciudad, contó a FM Estación Plus Crespo: "Todos los años, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) destina fondos para las bibliotecas del país, para realizar una compra en el marco de la Feria del Libro, ocasión en la que podemos adquirir el material al 50%. Este año, por la pandemia no hubo Feria, pero igualmente se enviaron los fondos para efectuar compras online. Durante mayo y junio compramos nuevo material, directamente a las editoriales y a través de esa vía. Estuvimos viendo los catálogos, eligiendo y está llegando lo que fuimos adquiriendo".

"Se invirtieron 40.000 pesos. Actualmente un libro cuesta entre $800 y $1.500, un valor algo más elevado que el año pasado", afirmó Müller y en relación a la selección de títulos, indicó: "Tenemos siempre un listado con los intereses de los socios, que habitualmente se elabora en marzo, pero este año no se pudo terminar. Igualmente teníamos algunas sugerencias y fuimos definiendo en base a lo que suelen ser las preferencias. Fue nuestra primera experiencia, esperamos que no se repita. Quien quiera ver lo que fue llegando, está publicado en el Facebook e Instagram Biblioteca Popular Orientación".

Liliana Múller agradeció a las tres personas que se han acercado a colaborar en forma voluntaria, en tanto que instó a conocer el nuevo material: "Atendemos hasta 5 socios en sala -para retirar libros, asociarse o pagar cuota-, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 -de corrido-. Los libros que se prestan, cuando son devueltos pasan a cuarentena por 7 días".