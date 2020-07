Salud Pública de Victoria: "No prohibimos la entrada de nadie, se deben cumplir los protocolos"

“Estamos preocupados. Con Rosario tenemos mucho más vínculo que con Paraná: la relación es comercial, laboral y familiar. Y es bilateral, tanto el victoriense que va a Rosario como el rosarino que viene a Victoria. Al declararse la circulación comunitaria nos restringe mucho en estos vínculos”, dijo en el comienzo de la charla con UNO. Su diagnóstico tiene un fundamento fáctico: el gobierno de Santa Fe tras el récord de 31 casos de Covid-19 reportados el miércoles en Rosario, endureció los controles y la suspensión durante 14 días de los encuentros afectivos. El funcionario reparó además en el incremento de contagios en Paraná y Gualeguaychú. De esa manera defendió la instrumentación del nuevo protocolo: “Las medidas tienen el único objetivo de proteger a la ciudad de Victoria, nada más que eso. Son medidas que pueden no gustar o caer antipáticas, pero que tienen el único sentido de proteger a los victorienses. Nuestra población de adultos mayores es importante”, justificó.

El intercambio comercial con Rosario es de tal magnitud que la mayor parte del abastecimiento de frutas y verduras ingresa a la ciudad desde esa gran urbe. Similar intercambio se propicia con elementos de la actividad de la construcción, al igual que las materias primas para las fábricas. También se suma el vínculo laboral con los transportistas, comisionistas, con los profesionales esenciales como no esenciales. “Victoria es una extensión de Rosario, de hecho tenemos muchos rosarinos que viven acá, que tienen sus casas de fin de semana y que usan a Victoria como un lugar para distraerse. Ahora que la fase epidemiológica cambió todo esto se tiene que restringir más. El único sentido de las medidas es protegernos”, subrayó el profesional.

En algunos medios santafesinos se informó que Victoria prohibía el ingreso de vecinos residentes en Rosario y ante esta noticia la administración municipal que conduce Domingo Maiocco fue clara: “No prohibimos la entrada de nadie, lo que hacemos es que el rosarino cumpla con los protocolos de protección y que vengan a hacer una tarea esencial. Si no viene a hacer una tarea esencial o por causa de fuerza mayor, no podrán entrar. Si lo entienden está bárbaro, y si no lo entienden que lo analicen, pero es para protegernos. No tenemos la culpa de que Rosario tenga circulación comunitaria”.

Y continuó con su razonamiento: “Hay abastecimiento que ha venido siempre desde Buenos Aires. Al rosarino que no dejamos pasar es el que viene pasear a Victoria. Aquel que no justifique la visita a la ciudad, no va a poder entrar”.

Rodríguez Signes opinó sobre el hisopado

La decisión del gobierno de Santa Fe de exigir una prueba de Covid-19 negativa para ingresar a esa provincia causó polémica en las últimas horas por los inconvenientes que ocasiona a quienes transitan diariamente entre ambas provincias por motivos laborales. Sin embargo, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, manifestó que tal determinación “está dentro del cuadro normativo posible” para el control de la pandemia de coronavirus.

“Para ir de una provincia a la otra, los gobernadores pueden tomar medidas restrictivas”, consideró el funcionario entrerriano al ser consultado por la decisión del gobernador santafesino, Omar Perotti.

Rodríguez Signes apuntó que el hisopado es una medida “menor que el aislamiento” y que “está dentro del cuadro normativo posible”. En declaraciones a APF recordó los lineamientos del Decreto nacional N° 520, donde se faculta a los gobernadores para exigir además del aislamiento, el hisopado negativo.

