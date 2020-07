Proponen denominar "Rolando Kaehler" al Parque Industrial de Crespo

Haciendo uso de la Banca Ciudadana, Hernán Miño expuso los motivos de la iniciativa ante los concejales. Asimismo, pidió que la Municipalidad cumpla con la ordenanza que establece homenajear con una placa recordatoria a ex intendentes fallecidos.

Estacion Plus Crespo

Este miércoles, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Crespo, Hernán Miño hizo uso de la Banca Ciudadana, dejando sentada su petición. Tras la exposición ante los ediles, dijo a FM Estación Plus Crespo: "Agradezco al presidente Miguel Berns que se me haya habilitado este espacio, que pedí en el 2018. Como ciudadano de Crespo y como amigo de Rolando Kaehler, considero que no ha tenido su merecido reconocimiento, pese a haber sido una de las figuras que hemos tenido en la dirigencia política local. Si bien lo ha hecho desde el justicialismo, ha asumido en muchos de los estamentos provinciales y también municipal. Su paso por la Secretaría de Producción en esta ciudad ha sido muy importante y gracias a él se lograron muchos cambios en lo que es el Área Industrial de Crespo, posibilitando que cuente con pavimento, gas natural y un tendido de energía eléctrica superior, como para que todos los empresarios que fundaron esta etapa productiva de Crespo, puedan seguir evolucionando. Después en su cargo de coordinador del CFI, permitió que 200 millones de pesos sean entregados en créditos en Crespo y zona, para potenciar la producción y fue un gran aporte. Si bien los fondos son de Nación, cada uno pudo crecer en su proyecto y devolverlo, ya que la tasa más alta de devolución estuvo en la ciudad de Crespo".

"Me siento orgulloso de pedir que el Parque Industrial de Crespo lleve su nombre, en homenaje a todo lo que Rolando ha hecho sin tener ningún otro rédito, más que beneficiar a la comunidad. Su única función fue tratar que el sector productivo tenga una bandera para llevar adelante. Llevó a la práctica esa visión de que el productor tiene que recibir la ayuda del Estado, tiene que poder contar con asesoramiento para seguir produciendo de manera más competitiva y así puede impulsarse y generar mayor empleo", expresó Miño.

Por otra parte, Miño aprovechó para dejar expreso pedido de que se cumpla con una ordenanza por la cual Rolando Kaehler debería ser homenajeado: "Se trata de la Ordenanza 19/98, que regula que todos los presidentes municipales al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, el Estado Municipal lo reconozca con una placa recordatoria. Más que nada es un acompañamiento para con sus familiares, entendiendo que ese ser que partió ha cumplido un rol tan importante como el de intendente. Es para que sea homenajeado con una placa, en el lugar que el municipio determine. Se ha hecho con otros presidentes municipales que han fallecido, pero resta hacer lo propio en la memoria de Rolando Kaehler".