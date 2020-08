Diez medidas que le piden a Bordet por la crisis económica

Estacion Plus Crespo

La Federación Económica de Entre Ríos (Feder) presentó una nota al gobernador Gustavo Bordet con 10 medidas propuestas para paliar la emergencia económica. La entidad consideró que el sector atraviesa una "enorme" crisis, que adjudicó las políticas adoptadas para contener el avance de la pandemia del coronavirus.

Las pymes entrerrianas ya venían "mostrando síntomas durante los últimos años", pero las dificultades se profundizaron "explosivamente a partir de la pandemia provocada por el coronavirus y las medidas oficiales tomadas para contenerla", dice el escrito.

"Entendemos imprescindible encontrar soluciones en conjunto, que sean producto de un estudio medular, interdisciplinario, y donde el diálogo frontal entre el sector público y los distintos actores del sector privado lleven a consensuar las medidas necesarias, útiles y posibles para preservar nuestras empresas, que es lo mismo que decir la fuente laboral del 85% de la población activa que no trabaja en el estado", indicaron

En la nota pidieron la conformación de un espacio de diálogo, con "miras a establecer las políticas públicas de la emergencia pero que luego se perpetúe como base y fundamento del consejo social que promete nuestra Constitución".

Los 10 puntos planteados y que esperan tratar con el gobernador Bordet son:

1. Condonación de tributos y tasas para las actividades afectadas, durante el período que dure la cuarentena oficial. Esto debe incluir los resarcitorios y multas generadas. No se deberían devengar mínimos.

2. Reducción de impuestos y tasas para PyMEs y Micro PyMEs. "Luego de este período crítico seguramente la actividad no volverá a sus niveles óptimos al menos por un tiempo. La actual presión fiscal en la provincia de Entre Ríos hace INVIABLE cualquier emprendimiento, cuestión agravada por la situación sanitaria y la cuarentena", expresaron en la nota.

3. Eliminación definitiva de la Ley 4035. Consideran que es un "regresivo impuesto al trabajo que atenta contra la competitividad empresarial y quita estímulo a la contratación de nuevo personal".

4. Moratoria permanente para deudas impositivas y sociales. Tanto a nivel provincial como municipal. Con condonación de deudas y mínima tasa de interés que incluya también los periodos anteriores a la cuarentena, con vigencia a partir del año 2021, momento hasta el cual debería aplicarse el punto 1.

5. Implementación de una “tarifa pyme” aplicada a los servicios públicos. En especial, el caso de la energía eléctrica, bajando drásticamente el Valor Agregado de Distribución (VAD), impuestos y tasas distorsivos y que se superponen entre sí generando sobrecostos.

6. Financiamiento para inversión productiva y capital de trabajo. Líneas de crédito efectivas, sin requisitos de difícil cumplimiento y a tasas accesibles.

7. Adecuación del sistema de percepción de IIBB. En primer lugar, establecer un régimen solo para grandes operaciones. En segundo término, y debido que la mayoría de los comercios realizan sus ventas en cuenta corriente y el vencimiento para agentes de percepción es de los primeros en el mes, olicitar que el ingreso de estas percepciones sea 30 días posteriores al vencimiento de la declaración jurada y que se deje de aplicar las multas exorbitantes por no ingresar estas obligaciones al día del vencimiento de la declaración jurada.

8. Eliminación del SIRCREB, como ya ha sucedido en otros distritos de la Nación, y otorgar la posibilidad de utilizar los millonarios saldos a favor de los contribuyentes en la cancelación de cualquier otro tributo provincial.

9. Promulgación de la Ley de Emergencia Pyme (que incluya al turismo, el comercio, las industrias manufactureras y regionales, los servicios prestados de manera personal o con hasta cinco empleados) y que la misma tenga vigencia de un año desde la finalización de las medidas de aislamiento social.

10. Conectividad. "Si algo ha demostrado la crisis es que internet es un recurso imprescindible para las comunicaciones en general, pero para los negocios en particular, por lo que se requiere una política oficial que lleve ese invalorable insumo a toda la extensión de nuestro suelo, en pos de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos entrerrianos. La situación actual hace que muchas de las políticas y de las oportunidades que llegan de manera digital no puedan ser aprovechadas en aquellos lugares donde no hay conexión o la señal es muy reducida", afirman.

En conclusión, solicitamos la creación de un espacio abierto, democrático, transparente y en donde seamos escuchados y tenidos en cuenta al momento de tomar las medidas de política fiscal, que nos afecten directa o indirectamente. Es decir, queremos un Estado al servicio de los ciudadanos, de la producción y el empleo y aspiramos por un vínculo cercano, proactivo y sinérgico entre el sector público y el sector privado", finalizaron en el escrito que lleva las firmas de Liliana Alzugaray, secretaria general, y Silvio Farach, vicepresdidente primero de la entidad que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.

UNO