Comisaría Crespo pasará a realizar las notificaciones a los "contactos estrechos"

Estacion Plus Crespo

Hasta la fecha -dada la menor cuantía-, personal municipal estaba llevando adelante la notificación de aislamiento obligatorio que recae sobre quienes son determinados como "contactos estrechos" por el Área de Epidemiología de la Provincia.

Ante el crecimiento del número de los mismos y a los fines de una mayor contundencia en términos de procedimiento, las autoridades locales implementarán un cambio, que radica en delegar en la fuerza policial la notificación correspondiente. Así lo confirmó el intendente Arq. Darío Schneider, al tiempo que el Crio. Mario Bertoli detalló a FM Estación Plus Crespo: "Desde el Área de Salud Municipal se nos va a estar informando quiénes son las personas que deben dar cumplimiento al aislamiento obligatorio, sus respectivos domicilios, tratándose de quienes han sido determinados como 'contactos estrechos' de pacientes que han sido confirmados positivos. La función nuestra será primeramente establecer un contacto telefónico con la persona en cuestión, para hacerle saber que se estará pasando por su domicilio para efectuar la notificación, dándole algunas indicaciones y despegando las dudas que hubiere respecto de la medida que debe cumplir. Por prevención, vamos a tratar en lo posible de no tener contacto con la persona -podría eventualmente resultar con posterioridad un caso positivo-, pero sí le acercaremos la notificación en forma escrita. Daremos fe pública en la copia que guardaremos de archivo de la diligencia practicada, sirviendo la misma de suficiente notificación".

"Desde el inicio de la pandemia se venían realizando algunas colaboraciones, principalmente respecto de aquellos que debían guardar aislamiento al arribar desde ciertas ciudades con transmisión comunitaria, pero ahora se centralizará esa instancia en lo concerniente a los 'contactos estrechos' desde la comisaría", afirmó el jefe policial, resaltando que "el incumplimiento acarrea penas".

Desde el Área de Salud Municipal también se irá tomando contacto telefónico con quienes resulten aislados por haber mantenido contacto estrecho con personas que resultaron positivo al hisopado para Covid-19, a fin de conocer su estado de salud y si presentan algún síntoma, que amerite la intervención establecida por protocolo.

Por su parte, el Dr. Marcelo Cerutti, responsable de Salud Municipal, agregó que "un contacto estrecho puede ser un posible positivo, como puede también nunca serlo. No obstante, para seguridad sanitaria de los policías, garantizamos que no habrá inconvenientes en reforzar los insumos de protección personal si llegasen a requerirlos. Igualmente es importante destacar que no es necesario que los funcionarios tengan contacto con el contacto estrecho, sino que es suficiente con hacerle llegar el acta, ya que habrá un contacto telefónico previo".