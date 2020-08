No habrá promoción automática de curso en Primaria y Secundaria en Entre Ríos

Estacion Plus Crespo

El Consejo General de Educación (CGE) aprobó la Resolución Nº 2405/20 “Lineamientos para la evaluación, acreditación, calificación y promoción de estudiantes de los niveles obligatorios del sistema educativo entrerriano”, que se aplicará en forma excepcional durante el ciclo lectivo 2020-2021 en función de las características de la educación no presencial implementada como consecuencia del aislamiento y posterior distanciamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación de la COVID-19.

"Establecimos unificar los ciclos lectivos para priorizar los saberes. Vamos a darnos un trabajo entre septiembre de este año y marzo del 2021 para enseñar los contenidos y capacidades que no pudimos desarrollar», explicó Müller.

En ese sentido, el director general de escuelas de Entre Ríos consideró relevante la medida en términos de igualdad de oportunidades, ya que “hay diversidad en la trayectoria de nuestros estudiantes, chicos que tienen continuidad en el tiempo, otros que tienen menos y otros que directamente no la han tenido» y agregó que “es necesario considerar a cada uno en relación a su situación particular y establecer criterios independientemente de su escolaridad, por eso definimos que en 2021 esos alumnos tengan la oportunidad de recuperar y alcanzar los saberes prioritarios que no hayan alcanzado este año”.

“En el caso puntual de los estudiantes que están cursando el último año de la primaria o secundaria, tendrán instancias y actividades que se podrán extender hasta 2021 para la acreditación del nivel”, indicó el presidente del CGE.

En cuanto a la evaluación, “quedan dos instancias, una en septiembre y otra a fines de noviembre, que determinarán que aquellos estudiantes que se hayan apropiado de los saberes y las competencias previstos van a terminar las clases el 16 de diciembre como estaba estipulado en el calendario escolar”, señaló Claudia Azcárate, directora de Información Evaluación y Planeamiento del CGE.

Quienes no lo consigan tendrán instancias de recuperación hasta el 23 de diciembre y luego en febrero. Aquellos estudiantes que en febrero tampoco den cuenta de haberse apropiado de esos saberes van a pasar de curso con la figura de “promoción acompañada” hasta diciembre de 2021, para poder completar y promocionar, en ese caso, ambos cursos.

Los alumnos que este año vieron interrumpida su trayectoria escolar por cualquier motivo no promocionarán, aunque “el Consejo General de Educación ofrecerá planes de reingreso para esos casos particulares el año que viene”, destacó Azcárate.

Certificaciones de nivel

Educación Inicial: los estudiantes matriculados durante 2020 en sala de cinco años promocionarán de manera directa al primer grado de la Educación Primaria.

Educación Primaria: los estudiantes del último año de primaria podrán extender sus actividades de formación hasta marzo de 2021. La acreditación final de aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel podrá ser en diciembre 2020 y en marzo 2021.

Educación Secundaria: para los estudiantes del último año del secundario se ofrecerán espacios de formación durante el mes de febrero, como mínimo, y hasta marzo de 2021. Este período se podrá ampliar hasta el 30 de abril a través de distintas modalidades. La acreditación final de aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel podrá ser en diciembre 2020, marzo o abril de 2021.

Modalidad Técnico Profesional: la certificación de finalización del nivel resultará de la aplicación de instancias de evaluación centradas en los alcances profesionales de los títulos, definidas en consulta con los colegios profesionales en los que se matriculan, en el caso de las titulaciones que correspondan.





