Vecino cansado de escapes libres y ruidos molestos

Estacion Plus Crespo

“Pido al municipio que controlen escapes libres, lo que corresponde a autos y sobre todo a motos, que se escuchan a diez cuadras y que van haciendo contra explosiones. Entiendo que no se los puede correr, pero se los puede controlar. Estoy seguro que se sabe quiénes son, y es preferible controlarlos para que después no terminen contra una columna de alumbrado o contra un auto. Con sus escapes están molestando a gente que trabaja y tiene ganas de descansar. Creo que no es complicado controlarlos, y sería bueno si hay alguna ordenanza con respecto al caño de escapes libres que se haga efectiva como corresponde para el bienestar de todos”.