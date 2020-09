Hernán Ortega es el nuevo Jefe de Comisaría Seguí

A poco de haberse formalizado la puesta en funciones de la nueva cúpula de seguridad en esa localidad, el nuevo Jefe de Comisaría Seguí, subcrio. Hernán Ortega, expresó sus expectativas a FM Estación Plus Crespo: "Es la primera vez que la superioridad me ha confiado un destino de Campaña, lo cual me honra y me compromete a continuar en la senda del trabajo que venimos desarrollando junto al personal, ya que con su acompañamiento procuramos llegar a fin de año con los mejores resultados en términos de seguridad para la comunidad seguiense. Es una ciudad segura, desde hace 6 meses que no tenemos hechos contra la propiedad. Sí nos han estado ocupando las estafas virtuales, razón por la que reforzamos la prevención. En igual sentido, por estos días trabajamos coordinadamente con la Municipalidad de Seguí, en conjunto con el personal de Tránsito, manteniendo los controles en Ruta 32 y Ruta 35, donde se solicita el Certificado Único de Circulación y en caso de no disponer del mismo, se procede a confeccionar la respectiva notificación y se los invita a retirarse de la ciudad".

Este viernes 11 de septiembre, el Jefe de la División Operaciones y Seguridad de la Departamental Paraná, Crio. Insp. Héctor Martínez, se hizo presente en la dependencia para la protocolización de la asunción. En cuanto al relevo, Ortega expresó: "La superioridad dispuso un nuevo destino para el Crio. Ppal. Marcelo Campi y me designó en su cargo. En lo personal me venía desempeñando cono segundo jefe de esta comisaría desde hace un año aproximadamente, y seguiremos trabajando como lo veníamos haciendo, aplicando los lineamientos impartidos por la superioridad. Asimismo, me estará acompañando en la conducción el subcrio. Elías Herrera, quien se estaba desempeñando como segundo jefe de María Luisa".

En su foja de servicio Ortega concentra funciones operativas, habiéndose desempeñado a cargo de Comisarías 13ª y 5ª de Paraná, y tareas de oficial sumariante en Comisarías 4ª, 6ª, y 8ª, siendo jurisdicciones complejas de la capital entrerriana. No obstante, compenetrado con la realidad de esta zona, asume por primera vez el desafío de conducción en dependencia de Paraná Campaña. "Volcaremos todo lo aprendido, en post del bienestar y tranquilidad de los vecinos", afirmó el flamante jefe.