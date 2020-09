Pautando el cobro de un retroactivo de más de $81.000, pretendieron estafar a un crespense

Un estafador que opera con la excusa de ser letrado perteneciente a ANSES, se contactó con vecinos de Crespo, buscando cobrarse una víctima. Supo este medio, que al menos dos llamados efectuados en una misma franja horaria, a teléfonos fijos y planteando la misma situación.

Uno de los casos, potenciales víctimas, dieron su testimonio para alertar a otros e instando a cortar la llamada para no caer en el engaño económico. Stella, vecina de la ciudad, relató a FM Estación Plus Crespo: "Entre las 9:30 y las 10:00 de este jueves, llamó un señor que se presentó como Carlos Funes, diciendo que era abogado de ANSES y que se quería comunicar con el apoderado legal o el jubilado titular. Le pasé con mi papá, a quien le suministraba datos como para que confirme y le pedía otros. Todo ello, informándole que tenía que cobrar un retroactivo de algo más de 81.000 pesos. Mi papá le vuelve a pasar conmigo, y me indican que tenía turno para el lunes 28 de septiembre, a las 10:30, explicando incluso que una señora Marcela Lobos lo iba a recibir y que en la oficina 3, lo esperaría él como abogado. Le pidieron que lleve fotocopia de su DNI, un servicio para acreditar domicilio y un ticket que tenía que sacarlo del cajero automático. Me dijo que mi papá cobraba en esa misma jornada su haber, lo cual era cierto, pero le dije como es persona de riesgo no sale y no podría ir al cajero".

El estafador instó a que sea la misma hija del jubilado quien asista al cajero automático, donde se presume que indicaría la operatoria por la cual resultaría damnificada. Al respecto, la mujer contó: "Me preguntó en qué iba a ir hasta el cajero, cuánto iba a demorar, que mientras se iban a comunicar con el banco y que yo desde que saliera de mi casa hasta que llegara, me mantuviera en línea a través del celular. Le dije que no, porque iba caminando, entonces me manifestó que en 10 minutos me llamaría".

Mantener en línea a la víctima es clave, para evitar que pueda contactarse con otras personas y la adviertan del engaño al que está siendo conducida.

Dudando del ardid, Stella verificó la posible veracidad: "Tengo una ex compañera que trabaja en ANSES y cuando le pregunté acerca de este llamado, me dijo que era una estafa. Que un rato antes lo habían llamado a su marido también y que no hiciera caso, porque no había pagos para mi papá y si hubiese no lo llaman por teléfono".

"Avisé a la policía", dijo la mujer, al dar cuenta de los primeros recaudos que tomó y agregó: "Al rato llamaron de nuevo a mi papá para confirmar si yo había ido al cajero automático y él les dijo que habíamos llamado a la policía, momento en el que automáticamente cortaron".

La crespense hizo pública su experiencia para evitar que otros adultos mayores puedan caer en el ardid. Al respecto, reflexionó: "Siempre en casa hablamos del tema, de las posibles estafas. Por suerte, mi papá desde el el principio lo tomó como una mentira, porque él no había hecho reclamos de retroactivo y no había motivos para que la ANSES le efectúe pagos. Además, había otros datos que eran inconsistentes, como que lo atenderían en la oficina 3 y en Crespo no hay tres oficinas. El abogado me trataba de 'querida' o 'corazón' y un profesional es más formal, no conociéndome y hablando desde un organismo no me hablaría así. Tenía una tonada como si fuese norteño o boliviano, no hablaba como si fuese de esta zona", referenció Stella, quien fue prudente y evitó la estafa.

