“Estas últimas semanas han sido de mayor demanda y tensión por los casos de Covid 19” reconoció el director del Hospital local

Ante las reiteradas consultas sobre la situación sanitaria local, y los motivos por los cuales el hospital de Crespo no puede atender pacientes complejos con Covid 19, Cesar Muro, director del nosocomio local brindó detalles a FM Estación Plus Crespo de la situación en la ciudad.

“Sé que en este momento del Centro Médico y la Clínica Parque están llenos, no tienen lugar. Obviamente esta situación va cambiando de un momento a otro, porque hay pacientes que reciben el alta, hay pacientes que se trasladan a otros lugares, así también hay pacientes que están ingresando en este momento. Desde el hospital hemos trasladado pacientes a Paraná y dos se han ido de alta, así que tenemos cuatro internados en este momento, y posibilidad de internar cuatro pacientes más. Estas personas que están en el hospital no son casos muy complejos”, indicó el profesional.

¿Quiénes pueden ser internados en el hospital de Crespo?

“Nosotros tenemos posibilidad de manejar pacientes de complejidad moderada, es decir, con oxígeno, en reservorio, no un paciente intubado, no con respirador mecánico, no con asistencia respiratoria mecánica”.

¿Cuál es el motivo?

“El manejo de un respirador implica contar además con laboratorio especializado. También implica bombas de infusión, que muchas veces en un respirador un paciente utiliza 2, 3, 4 bombas de infusión según la medicación y la patología que tenga. Necesita personal especializado y el hospital no lo tiene. Si contamos con un respirador auxiliar que puede estar con el paciente un tiempo, el tiempo que tarden en trasladar a la persona a un centro de mayor complejidad”.

¿El hospital no tiene posibilidad de brindar servicio a pacientes complejos?

“No. No tenemos la complejidad como para hacer eso. Se necesita no solamente la aparatología, que la aparatología la podemos conseguir, pero se necesita también el recurso humano del personal, la cantidad de profesionales y trabajadores de la salud.

Nosotros tenemos acá en nuestro plantel, personas que trabajan en la parte privada y tienen conocimiento, manejo de terapia intensiva, pero no tenemos la cantidad de personas suficiente, ni ellos pueden soportar el horario que exige, este tipo de situación”.

¿Cómo ve la situación de Crespo hoy?

“Creo que en este momento estamos en la parte de mayor tensión. Me parece que estas últimas dos, tres semanas han sido las de mayor tensión social en ese sentido, porque ha llegado el momento en que hemos tenido gente esperando para ser internada, o para ser atendida”.

“Hace unos días ha disminuido un poquito, pero nosotros llegamos a tener el hospital lleno y tuvimos que habilitar camas que no estaban destinadas, y además tuvimos que salir a buscar elementos médicos para atender a la afluencia de pacientes Aquí hemos recibido pacientes que no han podido ser internados en las clínicas porque estaban saturados. Y todo eso sumado a la enfermedad de los médicos, personal de enfermería, mucamas, choferes. Prácticamente una buena parte de todo el equipo”.

El director del hospital local indicó a FM Estación Plus Crespo “Me parece que este es el momento que más casos tenemos y vamos a tener. Este podría ser el pico. No sé si sería un pico muy marcado o un pico amesetado, pero podría ser”.

Muro remarcó que “todo depende de uno mismo, porque el virus solo no se puede trasladar. Entonces uno tiene que tratar de movilizarse lo menos posible, no para curarse y que la enfermedad no aparezca, sino para que no tengamos que estar viviendo una situación de saturación de los efectores de salud. A la inmunidad se llega o por la vacuna o por el contacto con el virus. Entonces, cuanto más lenta sea la cantidad de personas que tienen contacto con el virus, más eficiente va a ser la función de las instituciones de salud”, finalizó.