Por la pandemia Testigos de Jehová predican a través del teléfono

Sin lugar a dudas, la pandemia ha cambiado muchas cosas, y la religión no está exenta a estos cambios. “Desde marzo no hemos podido visitar los hogares, por lo cual llevamos la palabra de Dios a través del teléfono”, señaló Elisa, integrante de Testigos de Jehová a FM Estación Plus Crespo.

Elisa es de Crespo y realiza su difusión bíblica junto a Alejandra y otros fieles. La comunidad dejó sin efecto desde marzo pasado la predicación casa por casa, como la que realizan en la vía pública. Tampoco se realizan las reuniones en “El Salón del Reino”, ubicado sobre calle Moreno de Crespo.

Desde el aislamiento no se los ve recorriendo las calles. Tampoco su presencia en alguna de las esquinas de Plaza Sarmiento, donde exponían las revistas de contenido bíblico: La Atalaya y Despertad, o se encontraban siempre predispuestos a compartir algún fragmento bíblico con “quien quiera oír”.

Elisa, en diálogo con este medio, contó: “La organización nos recomendó que los contactos los hagamos en forma telefónica, al igual que nuestras reuniones. Ya que desde que comenzó la pandemia no hemos hecho reuniones presenciales”.

“Así que podemos decir que telefónicamente recorremos la ciudad. Los números los sacamos de la guía local y ahí tratamos de comunicarnos con las personas. Obviamente, primero preguntamos si están dispuestos a atendernos. Se da la situación de que antes había gente que no quería atendernos personalmente, y que ahora sí lo hacen por vía telefónica”.

La creyente explicó: “Tomamos la guía de Crespo desde que comienza, la letra “A” y así vamos avanzando hasta abarcar todo lo que está a nuestro alcance. Todavía no hemos completado la totalidad de la guía, pero tenemos expectativas de poder hacerlo. Y si lo logramos, volveremos a comenzar desde la primera letra nuevamente”, aseguró entre sonrisas y con entusiasmo Elisa.

“Por día debemos hablar aproximadamente con unas 50 personas, que son las que están dispuestas a escuchar nuestro mensaje. Fundamentalmente después de compartir un texto bíblico tratamos de incentivar a las personas a que lean la Biblia”.

Remarcó a Estación Plus Crespo: “Nos hemos encontrado con personas que están en aislamiento y entonces aceptan con gusto que les compartamos alguna lectura bíblica, y también se da el caso de personas grandes, o que están solas, y entonces nos permiten que le dejemos un mensaje. Las personas mayores están más dispuestas a escucharnos”.

“Yo en mi caso tengo personas agendadas que me pidieron que las llame todas las semanas, en determinado horario, para compartir un fragmento bíblico", aseguró.

Indicó que la tarea es diaria “por la mañana comenzamos a llamar a partir de las 9.30 y hasta las 11.00 y por la tarde desde las 17.00 y hasta las 19.30 aproximadamente”.

Visitas interrumpidas

Según indicaron a Estación Plus Crespo, “por ahora en pandemia estamos llevando la palabra de esta forma. Una vez que finalice esta situación, volveremos a las visitas. Si las personas están dispuestas a recibirnos, nosotros no tendremos ningún problema en volver a visitarlos”.

Elisa advirtió que “por ahí nos encontramos con gente que tiene temor a que se trate de una estafa, entonces lo primero que hacemos es darnos a conocer con nuestro nombre y le explicamos enseguida el motivo del llamado”.

La agenda que no fue

En la Argentina, se planeaban celebrar 94 Asambleas entre los meses de agosto y noviembre de 2020, en distintas ciudades del país, donde se esperaba una asistencia de 240.000 personas. No obstante, a principios de marzo, los testigos de Jehová cerraron al público todos los Salones del Reino distribuidos en las diferentes provincias y comenzaron a transmitir sus reuniones semanales por videoconferencia y plataformas virtuales.