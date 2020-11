Abrieron sobres de la licitación para construcción cloacal del Barrio Este de Seguí

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Participaron de este acto el intendente Dr. Gerardo Heberlein, la Secretaria de Gobierno y Gestión Nora Beaud, la Secretaría de Coordinación Financiera e Ingresos Públicos Contadora Mariela Schaab, el Contador Municipal Darío Monzón, la Asesora Legal Mariangeles Masine, el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Adrián Gómez y los representantes de las empresas.

El intendente Heberlein comentó a FM Activa “Es un momento de muchísima alegría y de una gran gratitud de todos los que han sido parte de este proyecto, tanto del equipo municipal de gestión y el equipo técnico, se está dando lo que siempre pregonamos en la campaña electoral, el municipio, la provincia con el apoyo del gobernador Bordet, el presidente Alberto Fernandez y su equipo de gestión el cual incluye Enrique Cresto en el Enosha nos pusiéramos a trabajar en el mismo sentidos por los argentinos y por los seguienses estos resultados iban a empezar a aparecer, a menos de un año de gestión estamos en este momento transcendental como es la apertura de sobres de esta licitación pública para realizar la extensión de la red cloacal en el Barrio Este, una obra tiene múltiples beneficios, contento de poder seguir haciendo en este contexto de pandemia”.

«Esta obra consta en la realización de extensión de la Red Cloacal consta de 2818 metros lineales de cañería y 98 conexiones domiciliarias por un monto de $12.360.082» consignó el presidente Municipal en Aire de Todos.

«Los beneficiarios serán los vecinos del Barrio Este, es una fracción que no se había podido realizar anteriormente la extensión de la red cloacal hasta allí por condiciones de topografía, de nivel de suelo, es una obra particular porque no solamente habrá que realizar los 2818 metros lineales de cañería sino que debemos instalar una estación elevadora para salvar esta cuestión de desnivel».