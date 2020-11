Este viernes no habrá atención en oficinas del PAMI

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Desde la agencia local de la obra social confirmaron a FM Estación Plus Crespo que este viernes 13 de noviembre no abrirá sus puertas debido a que se conmemorará un nuevo Día del Trabajador de PAMI. Como todos los años habrá asueto y no se atenderá al público en ninguna oficina del país.