A un "click" del peligro: advierten que en pandemia crecieron las consultas por Grooming

Las disposiciones sanitarias en prevención del coronavirus, trajeron aparejadas una conducta que sin su debido control, potencia el peligro. Las infancias y adolescencias transcurren por estos meses, más horas de su vida diaria frente a dispositivos con posibilidad de navegación e interacción virtual. Los organismos oficiales han dado cuenta de que a nivel país, los casos de Grooming crecieron en un 45% durante la pandemia. Crespo no es la excepción: "Hay una mayor predisposición a judicializar estas situaciones, aunque no ocurre siempre, de manera que quizás la realidad no se traduce en el número de denuncias, pero quienes nos desempeñamos en este tipo de rubros, lamentablemente sí notamos el incremento de consultas al respecto", dijo a FM Estación Plus Crespo , Daniel Giosa, especialista en nuevas tecnologías. Asimismo, agregó que "obviamente que es súper confidencial cada averiguación que se recibe, porque hace a una cuestión muy privada; pero en este último tiempo, se dan con mayor frecuencia", advirtió.

Decodificando ese complejo universo que parece ser todo lo vinculado a Internet para quienes no están aún amigados con la tecnología, Giosa aclaró: "Grooming es un término anglosajón, que hoy ya está acoplado a nuestro léxico, porque refiere a situaciones que aparecen e incluso es un delito. Es la acción deliberada de un adulto que mediante estrategias, acosa sexualmente a un niño, niña o adolescente, utilizando para ello los medios digitales: redes sociales, mails o aplicaciones con posibilidad de interacción entre un usuario y otro. Es una problemática que tiene como única forma de evitarla, el diálogo fluido y sincero con los niños, estar atento a lo que están haciendo y tomar precauciones. No debemos darles a libre uso los teléfonos celulares, tablets o computadoras, ni permitir que estén bloqueados o contraseñados de una manera que no podamos acceder. No es violar la intimidad de un hijo, sino protegerlos, cuidarlos de abusadores, pedrastras, alejarlos de situaciones que le harán daño y que por antecedentes, sabemos que han terminado muy mal".

Apuntando a las características de los ciberacosadores, Giosa detalló: "Se muestran como un par de quienes van a ser sus víctimas. No es que a los chicos o chicas les escribe un señor que se presenta como adulto, sino que se hace pasar por alguien de aproximadamente su misma edad, utiliza un vocabulario parecido a ellos, dialogan de temas que les interesan a las nuevas generaciones y así se ganan la confianza de nuestros hijos. Generan un vínculo ameno, hasta que llega el acoso -pidiéndoles fotos y audios íntimos-, y luego pasan a la extorsión, usando justamente ese material. Incluso a veces tratan de llegar a un contacto físico".

El contexto lleva a que los menores cuando advierten lo que está pasando, "se sienten en la encrucijada de querer pedir ayuda, pero a la vez teniendo que revelar diálogos previos o fotos que han enviado, lo cual muchas veces los frena y prefieren seguir soportando", contó en alusión a las características que rodean a la necesidad de asistencia que tienen infantes y adolescentes. Ahondando en tal sentido, enfatizó en que "el diálogo es el canal que nos permitirá a los adultos ayudar a un niño o niña. Debemos evitar castigarlos o avergonzarlos, porque lo han hecho sin saberlo. Estas personas se aprovechan de su inocencia, de su buena fe. Pasa y mucho, hay que estar con los hijos sin jugar al policía, sino acompañarlos, con afecto, como para que confíen y así poder ayudarlos. Es una problemática creciente", lamentó Giosa.

El viernes último fue el Día Nacional de Lucha contra el Grooming (13 de noviembre), fecha en que desde distintos ámbitos se realizaron campañas informativas de concientización. Lo propio llevó adelante la Policía de Entre Ríos, con videos y afiches alusivos. La fuerza de seguridad es una caja de resonancia de la problemática y son al mismo tiempo el brazo auxiliar de la justicia para llegar hasta los ciberacosadores.

En relación a ello, Daniel Giosa llevó tranquilidad a los padres de menores que han sido o están siendo afectados: "Se puede dar con quien escribe o entabla el contacto virtual. Hoy 'las huellas' de los datos tecnológicos son muy difíciles de borrar. Aún así, es aconsejable en todos los casos, no borrar los contenidos de los chats, ni las fotos o audios intercambiados, tampoco los textos que se hayan recibido. En lo posible, hacer capturas de pantallas, imprimirlas y guardarlas. Una vez detectadas las sospechas, los papás pueden cambiarles las claves de acceso a los dispositivos de los chicos. Es fundamental limitar los contactos que tienen, porque muchas veces por estar en un récord o tener más seguidores, aceptan a cualquier persona en sus perfiles. En ese afán de agregar contactos, tal vez admiten a quienes se hacen pasar por alguien que no son y que no tienen buenas intenciones".

El especialista instó a "denunciar en Fiscalía o la comisaría" y agregó: "Habitualmente la Policía de Entre Ríos tiene la mejor predisposición, con gusto nos quieren tomar la denuncia y avanzar en la investigación, pero no siempre se dispone de la tecnología necesaria. Ello no debe desalentarnos, porque existen espacios especializados incluso a nivel nacional, como la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Y vale la pena recordar, que a través de los abonados gratuitos 137 ó 102, se puede hacer la denuncia si hay una situación de Grooming. También se accederá a ayuda pública llamando al 011-50710040, número que difunde y promueve su utilización el gobierno nacional. Acudir a nuestra policía y a estos espacios, nos va a acercar a solucionar el problema y que el ciberacosador sea sometido a un proceso judicial".