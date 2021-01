Contundente intervención: instalan un doble reductor de velocidad en una cuadra clave de Crespo

La concientización, los operativos de control, las multas y retenciones no fueron suficientes, por lo que llegó una acción física y permanente. La drástica medida podría replicarse en otros puntos de la ciudad.

Estacion Plus Crespo

En las primeras horas de la mañana de este martes 5 de enero, una cuadrilla municipal de Tránsito comenzó con la instalación de un doble reductor de velocidad, que a partir de ahora estará emplazado en calle Otto Sagemüller, entre Entre Ríos y Alberdi, a pocos metros de esta última intersección. Supo FM Estación Plus Crespo que la intervención llegó para quedarse y no se descarta que se evalúen otros puntos estratégicos.

La desaprensiva conducta de algunos conductores en cuanto al estricto cumplimiento de las normas de tránsito, derivó en una medida que modificará la circulación de todos quienes se desplazan, pero que redundará en una mayor seguridad vial.

Con la llegada de la temporada de verano, se incrementaron los conductores -principalmente jóvenes motociclistas-, que no respetaban la velocidad máxima establecida ni tampoco las condiciones mecánicas de desplazamiento, lo cual desde el municipio se intentó revertir con diferentes acciones. Las mismas fueron paulatinas: presencia de personal con fines de concientización e intimidación, operativos de control, multas y retenciones. Pero todo ello no fue suficiente, ya que en cuanto la autoridad del orden no se hallaba en el lugar, prontamente retornaban los excesos e infracciones.

Cabe recordar, que la actitud se replica en diferentes motociclistas, habida cuenta que las unidades retenidas no son entregadas ni se restablece su circulación, sin que antes el titular o tenedor haya modificado y subsanado la irregularidad técnica por la que operó su traslado al depósito municipal. Es decir, además de salvar las cuestiones administrativas que se hubieran detectado y el pago de la sanción económica correspondiente, también la Municipalidad exige -por ejemplo- que se cambio el caño escape por uno original, se coloquen los espejos retrovisores o se porte en debida forma la chapa-patente, previo a poder ser retirada. De esta manera, se corrige la falta oportunamente detectada por el cuerpo de inspectores o el personal de Guardia Urbana Municipal.

Desde este 5 de enero, el sector ya exhibe la cartelería vial alusiva y desde esta jornada, el doble reductor vial constituirá una intervención física y permanente a la problemática.