Vecinos se oponen a los reductores y elevarán una nota al Municipio

En ocasión de haberse concretado la instalación del primero de los dos reductores de velocidad planificados, vecinos reaccionaron disconformes con la medida adoptada y se comunicaron con autoridades municipales, a los fines de hacerles saber su rechazo. Por ahora, está en suspenso la colocación del reductor restante, mientras que el que se extiende de cordón a cordón, ya está cumpliendo su función vial.

No obstante, los frentistas hicieron saber a FM Estación Plus Crespo, que en las últimas horas estuvieron redactando una nota, que presentarán de manera conjunta ante la Municipalidad. Los mismos suscribieron el pedido de "no colocar los reductores de velocidad y retirar el que ha quedado colocado". Refieren que los dispositivos "producen mucho daño, no sólo a los vehículos, sino también a las casas, produciendo daños en paredes y cielorrasos".

Los vecinos se expresaron predispuestos a mantener un diálogo con las autoridades municipales. No obstante, en la misiva sugirieron "multar y retener" a quienes "conducen a alta velocidad y provocan ruidos molestos".

Relacionada: