Se activó un plan de fumigación: “Hace varios años que no se daba esta invasión de mosquitos”, afirmaron desde el municipio

Estacion Plus Crespo

Desde una simple molestia hasta el fastidio. Las reacciones son diversas, pero lo cierto es que no pasan desapercibidos, por su interacción con los seres humanos y por la cantidad que sobrevuelan en la ciudad. Mientras en cada hogar crespense se adopta algún mecanismo para deshacerse de los mosquitos, desde el Área de Salud Animal, el veterinario Julio Pérez explicó a FM Estación Plus Crespo: “Esta es una situación atípica, que nos ha inquietado a todos. Hace varios años que no se daba esta invasión de mosquitos, que es del género culex, conocido como ‘mosquito común’. Si bien suelen aparecer en esta estación del año, hay una gran presencia y se le está adjudicando a las condiciones climáticas. En la última quincena hubo lluvias suficientes, se formaron muchos espejos de agua, se colectó agua en muchos lugares donde ya estaban puestos los huevos, de manera que eclosionaron de manera masiva. Ocurrió en prácticamente todo Entre Ríos y algunas zonas de Buenos Aires. Este mosquito es agresivo, se muestra mucho, principalmente temprano en la mañana y en el anochecer”.

“No traen otra complicación más que la picadura”, aseguró el profesional y detalló medidas que se han encarado desde su cartera pública: “Como medida de control se están haciendo pulverizaciones en lugares puntuales, zonas de pastizales, desagües naturales y si se complica demasiado evaluaremos hacerlo en espacios más urbanos”.

Según se indicó, se llevaron adelante tareas de fumigación en calle El Palmar (zona complejo habitacional 73 viviendas, Barrio Azul), calles Stronatti, Alsina y Moreno (Barrio San Miguel), Loteo Progreso Crespense (Barrio San Cayetano), calle Jorge Heinze (Barrio San Cayetano) y zona de las 51 viviendas (Barrio San Cayetano).

Se proyecta la fumigación contra los mosquitos en espacios escolares. Al respecto, el Dr. Pérez manifestó: “Se acerca el ciclo escolar y como todos los años, desde comienzos de febrero se pone en marcha el cronograma de pulverizaciones en las escuelas, que es contra todo tipo de insectos. Dado este acontecimiento puntual, también estaremos en contacto con los directivos como para ir redoblando esfuerzos y tratar de mitigar esta invasión”.

Un significativo cambio climático traería el esperado aliciente natural y si bien es una posibilidad, por lo pronto valen las recomendaciones que el veterinario detalló: “Estamos lejos del frío, pero nos podría ‘salvar’ un poco de viento o alguna tormenta con poco agua, como para que traslade los mosquitos a otra zona. Como consejo, sugerimos usar ropa de colores claros -porque los tonos oscuros los atraen-; utilizar repelentes -spray ó crema-; evitar permanecer en espacios húmedos o de pasto, principalmente en los horarios de mayores mosquitos; dotar de tela mosquitera o cortinas las aberturas de la casa, como para que no ingresen. Si se utilizan productos que ofrece el mercado, tener en cuenta que la efectividad dependerá de la cantidad de mosquitos y del espacio. Un insecticida actúa por contacto directo, entonces en una cantidad determinada de mosquitos funciona, pero rociar por rociar no tiene mucha efectividad. Los espirales también se usan mucho, porque prolongan el efecto. Algunos optan por tener plantas de Citronella, que es un repelente natural, pero incide en un porcentaje mucho menor que el que se obtiene con otros productos sintéticos”.