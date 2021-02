Ofrecerán sabores italianos en el predio de la Avicultura

La Fiesta de la Pizza es uno de los eventos populares típicos del verano crespense, cuyo formato es casi imposible de realizar en el contexto de pandemia que atraviesa el país. No obstante, desde la comisión de la Sociedad Italiana -institución organizadora-, Nora Saluzzio de Chiappesoni detalló que tendrán un ofrecimiento particular al público. En diálogo con FM Estación Plus Crespo indicó: "Se nos ocurrió hacer algunas adaptaciones, para de alguna manera mantener viva la fiesta. Desarrollarla en nuestra sede de la Sociedad Italiana se complica, porque el espacio no nos permite respetar el distanciamiento, habría que cerrar calles y demás, entonces vamos a trasladarnos al predio ferial de la Avicultura. Nos han cedido el pabellón para que podamos preparar, atender y tener una especie de cantina. Será el domingo 7 de marzo, a partir de las 18:00. Tenemos muchas expectativas, porque sabemos que las tardes de domingo son el momento que más gente se congrega en todo ese sector del Parque del Lago".

"Queremos ambientar el pabellón, ponerle un poco de color e incluso algunas mesitas, como para quienes se quieran sentar a comer, respetando el distanciamiento y cumpliendo el protocolo", dijo la organizadora y agregó: "También vamos a llevar las plantas que nos quedaron de la venta que hicimos para la Feria Navideña y habrá otras sorpresas más, que aún no puedo adelantar".

El aroma y sabor de las pizzas marcará la presencia de la Sociedad Italiana en el predio. La comisión adelantó que trabajan en la preparación de diferentes variedades y demandas: "Vamos a elaborar las más clásicas, que son las que más salida tienen. Tendremos muzzarella, fugaza, provenzal, Al Uso Nostro, 4 quesos, y de jamón y queso. La gente puede elegir si prefiere adquirirlas crudas para freezar, listas para comer, lo mismo que degustarlas en el predio o sólo retirarlas. Hay quienes ya nos han encargado y simplemente las buscarán para llevársela a la casa. Estamos preparados para los diferentes pedidos", dijo Nora Saluzzio.

Asimismo, afirmó que "los insumos han aumentado muchísimo. El queso subió un 25% de diciembre a hoy. Igualmente, tratamos de ajustar los precios lo más posible".