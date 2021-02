Gustavo Bordet: "En Entre Ríos no hubo vacunatorios vip"

Por estos días, trascendió una lista de personas que habrían sido inmunizadas y que no pertenecen al sistema de salud provincial, que era el primer grupo poblacional al que se apuntó para la aplicación de vacunas contra el Covid-19. Prontamente el gobierno provincial respondió a las versiones, aclarando que fueron incluidos dentro de la categoría “personal estratégico” miembros del gabinete entrerriano que cumplen una función activa y de trascendencia en las acciones de gestión, en este tiempo de pandemia.

La danza de nombres de supuestos inmunizados creció, al punto de algunas personalidades haber anunciado el inicio de causas penales por sentirse afectados ante la vinculación desmentida. En medio de esa confusión para la comunidad, este sábado el gobernador Gustavo Bordet se expresó al respecto. En declaraciones al programa Caminata Sabatina -que se emite por Radio Mitre Crespo 90.7-, el mandatario afirmó: "En la provincia no hubo privilegios. En Entre Ríos no hubo vacunatorios vip. Todas las vacunaciones se hicieron en hospitales y centros de salud públicos. Se da una controversia con algún personal esencial, que son quienes toman decisiones -como ser los ministros y otros afines-, que para poder continuar con sus funciones necesitamos que estén inmunizados. Ese grupo no son más de 15 personas, que trabajan y deciden sobre la pandemia, entonces es preciso que reciban la vacuna. Lo digo para despolitizar el tema de la vacunación, porque lo que necesitamos no es ponernos a discutir sobre temas políticos -que no ayudan en nada a resolver la pandemia-, sino lograr que antes del invierno podamos tener inmunizada la mayor cantidad de gente, para que no haya una segunda ola de contagios. Es un año electoral, pero no estamos como para pensar en ello, nos preocupa llegar al mayor universo posible de entrerrianos".

En cuanto al plan de vacunación que se lleva adelante en el territorio provincial, Bordet anticipó: "La semana que viene comenzamos a vacunar a docentes y policías. Venimos muy bien. Hemos vacunado a todo el personal de salud que ha querido -el resto no, porque no es obligatoria-, y lo propio se ha hecho con los abuelos que residen en Hogares y Geriátricos de la provincia, que nos permite avanzar hacia mayores de 70 años".