Mario Bertoli y Enzo Gutierrez concluyeron la conducción de la seguridad de Crespo

Como suele ocurrir en esta época del año, concretados los ascensos jerárquicos y tras producirse la asunción de la plana mayor de la Policía de Entre Ríos, comienzan a sucederse los relevos en cada uno de los departamentos y ciudades. La superioridad ha dispuesto lo propio para Comisaría Crespo.

En su última jornada de prestación de servicio como Jefe de la dependencia local, el Crio. Mario Bertoli, precisó a FM Estación Plus Crespo: "He sido destinado como Jefe de Comisaría Oro Verde", y a modo de balance de su paso por esta ciudad, sostuvo: "Uno adquiere conocimientos laborales, pero también conoce a muchas personas en el ámbito social. Me llevo muy buenos recuerdos en ese sentido, tanto de la dependencia como de la ciudad. El 18 de marzo del 2020 me hice cargo y luego llegaron experiencias buenas y otras no tanto, pero de las cuales también se aprende. Con aciertos y errores, nos vamos muy satisfechos del trabajo realizado. Siempre estuvimos dispuestos a trabajar en post del bien de la comunidad".

"Siempre recibimos un muy buen trato de la gente, en las recorridas peatonal que realizábamos con el Crio. Gutierrez; en toda ocasión me he sentido bien atendido por los ciudadanos. Acá se pudo desarrollar un contacto más fluido con el vecino, que lo que se produce en ciudades más grande y eso a uno lo marca y lo reconforta. Ha sido una experiencia muy linda, en la que el trabajo se basó en tirar todos para el mismo lado", afirmó Bertoli.

Ambos funcionarios agradecieron "a la Municipalidad por el respaldo brindado; a la Dirección de Tránsito y Guardia Urbana, por la colaboración y el trabajo conjunto; al Juzgado de Paz de Crespo, por la permanente vinculación, siempre presente en todas las situaciones; a la Comisión de Amigos de la Comisaría, al área ANAF, y a todas las instituciones que de alguna u otra forma mantuvieron contacto con esta comisaría".

En esta instancia bisagra de dejar atrás un destino para asumir el desafío que representa la seguridad en otra localidad, el segundo jefe de Comisaría Crespo, Crio. Enzo Gutierrez, manifestó: "Ha sido en general un buen año de trabajo. Siempre hay cosas por mejorar, pero también sabemos que unos cuantos objetivos fueron alcanzados. Muy contento del paso por esta ciudad, que tiene una comunidad ordenada y pujante. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que desde su lugar nos estuvieron acompañando y destacar el trabajo del personal con que cuenta esta dependencia. Existe un recurso humano para sacarse el sombrero, comprometidos con su función en esta sociedad. Haciendo un balance, Crespo ha superado mis expectativas laborales y realmente me gustó mucho trabajar en esta ciudad".