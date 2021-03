Este jueves, se vacunaron dos crespenses de más de 100 años

Estacion Plus Crespo

El plan de vacunación contra Covid-19 presenta importante adhesión en Crespo y en la población mayor la repercusión es satisfactoria para el sistema de Salud Pública. José Pacheco, responsable del Vacunatorio del Hospital San Francisco de Asís, confirmó a FM Estación Plus Crespo que "en el primer turno de este jueves, se le aplicó dosis a una señora de 100 años y a un hombre que está a días de cumplir 102. Son los primeros que yo vacuné en la franja del centenario de vida. Ambos vinieron bien predispuestos y se mostraron contentos porque se pudieron vacunar".

"Se ve que hay bastante gente mayor en la ciudad, porque vamos ya unas semanas de inoculación y seguimos con un grupo importante de personas que rondan los 90 años", referenció el encargado de ese sector del Hospital y agregó: "Estamos aplicando a gente que se anotó en su momento como adultos mayores de 70 y Salud Pública nos mandó el listado. Se van respetando esos turnos".

José Pacheco sostuvo que el plan se mantiene activo y con buen ritmo a nivel local: "Hoy la lluvia no modificó el cronograma previsto. Se citaron a personas a las 8:00 y otros 20 pacientes a las 9:00, como para que no se amontonen tanto en la espera, a pesar de que es breve. Dada la lluvia, el distanciamiento se respeta sin inconvenientes, porque llegan en vehículos y se les indica al familiar que acerquen el mismo, para evitar que tengan que descender. Me acerco hasta el auto o camioneta, y se van vacunados. Es una aplicación rápida, sencilla, como cualquier otra vacuna".

Desde el vacunatorio de Crespo se confirmó que "hay dosis para continuar mañana viernes. Vamos utilizando y esperando los nuevos stock de dosis, que hasta ahora están llegando bien en tiempo y cantidad".

Segunda dosis

Este lunes 29 de marzo, se estarán suministrando al primer grupo de personas que no pertenecen a personal de salud. Así lo indicó Pacheco: "La semana que viene un nuevo grupo recibirá la segunda dosis de vacuna contra Covid-19. Se han dado respetando las fechas al personal de salud y ahora fuera de ellos, será el primer cupo de la población que completa la inmunización", afirmó.